В Керченском проливе нашли затонувшую бронемашину

В Керченском проливе нашли затонувшую во время военно-патриотической акции бронемашину БРДМ-2.

- 30 июля в 14.50 владелец восстановленного бронекатера Александр Елкин, который присоединился к поисковой операции, буквально накануне обнаружил объект, потенциально похожий на затонувший бронеавтомобиль, - рассказал КП-Крым пресс-секретарь «Военно-технического общества» Андрей Коннов.

После этого на предполагаемое место нахождения бронемашины спустился водолаз Денис Макаров из поискового отряда «ЭПРОН». Уже через 20 минут он всплыл вместе с флагом «Военно-технического общества», который находился на борту утонувшего БРДМ-2.

Бронемашину искали несколько дней. Фото: Андрей Коннов

Андрей Коннов уточнил, что автомобиль обнаружили на глубине 8.2 метра. Машина находилась в том квадрате, где изначально велись поиски.

Бронемашину планируют поднять со дна с помощью плавучего крана.

Напомним, БРДМ-2 затонул в Керченском проливе 25 июля во время проведения военно-патриотической акции.

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