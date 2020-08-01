В Симферополе бывший зек напал на барменшу и пытался изнасиловать ее в кабинке туалета

Утро понедельника 27 июля было для Светланы - сотрудницы одного из баров Симферополя - самым обычным. День начинался размеренно, пока в заведение не вошел первый посетитель.

Мужчина, на вид 36-лет, ничем не выделялся. Он заказал себе кружку пива и принялся смаковать пенное за барной стойкой. На часах было 11.00 - слишком рано для наплыва гостей. Этим одинокий клиент и решил воспользоваться.

Мужчина резко встал из-за барной стойки и пошел в туалет. Когда вернулся, позвал Светлану и заявил, что из унитаза льется вода. Девушка поспешила в уборную, но никакой протечки она не увидела. Тогда Светлана почувствовала что-то неладное, но было уже поздно.

Крепки мужчина затолкнул барменшу в кабинку и накинулся на нее с кулаками. Девушка падала, а мужчина бил ее кулаками по всему телу. Большинство ударов летело в лицо и голову.

Затем негодяй заставлял девушку повернуться к нему спиной, но Светлана начала сопротивляться. Девушка поняла, что мужчина собирается надругаться над ней, собрала все оставшиеся силы в кулак и ударила обидчика между ног. Пока он корячился от боли, барменша выбежала из уборной и стала звать на помощь. В этот момент преступник скрылся.

Приехавшая в бар бригада «скорой помощи» забрала Светлану в больницу. Там ей оказали первую помощь и сняли побои. У девушки врачи диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По всему телу Светланы были телесные повреждения, из-за которых она еле стояла на ногах.

Преступник воспользовался тем, что в баре больше никого не было. Фото: svetlana_hennessy/Instagram

В больницу приехала и полиция, сотрудникам МВД девушка дала показания.

Сегодня пострадавшая чувствует себя нормально, хоть и находится под наблюдением медиков. У Светланы сильно болит челюсть.

31 июля девушка ездила в полицейский участок, где следователи дали ей информацию о преступнике. Стало известно, что напавший на барменшу успел отсидеть два раза. Якобы за разбой и изнасилование. Теперь мужчина находится в розыске.

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