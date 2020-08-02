Крымский санаторий «Форос» уволил охранника, который ногайкой гонял отдыхающих с пляжа

Администрация санатория «Форос» распрощалась с охранником, который угрожал отдыхающим ногайкой за отказ покинуть пляж здравницы. Казачья община действительно по договору занимается охраной общественного порядка на территории санатория.

В администрации «Фороса» сообщили, что инцидент произошел 31 июля на лечебной карте пляжа, которая закрыта для доступа посторонних отдыхающих. Как уверяют сами туристы, они на нем отдыхали 6 лет подряд, и прежде он был открыт для всех. Особый режим работы санатория и лечебных карт в связи с коронавирусом для постоянных пользователей не стали ограничением.

- Они прошли туда невзирая на то, что говорила им охрана, - сообщили КП-Крым в санатории.- На лечебный пляж допуск посторонних в связи с коронавирусом запрещен.

На видео, которое опубликовали сами отдыхающие видно, как мужчина сбивает с охранника кепку в ответ на требование покинуть территорию. Дальше в кадре возникает ногайка в руках охранника, и он выбивает телефон из рук снимающей происходящее женщины. Избиения или нападения, по утверждению свидетелей инцидента, не было — охранник собрал их вещи и бросил в море.

- В настоящий момент изучаются все материалы, в том числе видеозаписи, и формируется правовая оценка действий участников конфликта, - добавили в «Форосе». - Виновные будут установлены в определенном законодательством порядке. С участником конфликта договор расторгнут.

Надо сказать, что оценка действий охранника не однозначная. Свидетели говорят о вызывающем поведении отдыхающих, которые намерено провоцировали конфликт. В роли комментатора и прямого участника инцидента выступает севастопольская модель slava_bred. Причем о нанесении побоев она не говорит, как и нет заявлений в полицию о рукоприкладстве охраны «Фороса».

- Довели человека до такого состояния, что ему пришлось достать плеть! Вы прекрасно понимали, что этот пляж для отдыхающих в санатории «Форос», которые заплатили за комфорт и безопасность своего отдыха. Для всех желающих отдохнуть в п.Форос есть общественные пляжи, ни чем не хуже этого. Платите деньги и отдыхайте с комфортом! И не нужно портить репутацию санатория, - пишут в соцсетях свидетели инцидента.

К разбирательствам подключилось Министерство курортов и туризма Крыма и администрация Ялты. В аренде у санатория «Форос» восемь карт пляжа, из которых три являются лечебными. Проход на эти пляжи возможен для только для постояльцев санатория, которые по условиям работы санаторно-курортных учреждений в сезоне-2020 проходят тестирование на COVID-19. Остальные пять карт пляжа находятся в свободном доступе для всех отдыхающих.

- Тем не менее, подобное недопустимо, все конфликтные ситуации должны решаться путем переговоров с привлечением администрации объекта, а в случае противоправных действий необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы, - отметили в Минкурортов и рекомендовали в случае возникновения подобных ситуаций обращаться на «горячую» линию 8 (800) 511-80-18.

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