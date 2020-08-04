За июль в Крыму успели отдохнуть 1,4 миллиона туристов

В июле в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Больше всего курортников прибыли по Крымскому мосту - 62,7% от всего турпотока.

- Средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80%, по ряду объектов – 95%, - сообщил на своей странице в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

Авиационный транспорт для путешествия в Крым выбрали 31,9% туристов, 5% – по железной дороге, и менее 1% через пункты пропуска на украинско-российской границе.

Напомним, с 1 июля в Крыму сняли ограничения на въезд из других регионов РФ, тем самым дав старт активному курортному сезону. Это увеличило интенсивность полетов в аэропорту «Симферополь» и расширило маршрутную сеть крымской воздушной гавани до 56 направлений, а авиакомпаний, выполняющих полеты в Крым, стало 15.

Ежесуточно через воздушную гавань полуострова проходит до 200 рейсов, общее количество всех рейсов на начало июля 2020 года догнало прошлогодние показатели.

С начала лета через Керченский пролив по мосту проехали более 1 миллиона единиц транспорта. В июле интенсивность движения увеличилась в 2,8 раза по сравнению с предыдущим месяцем и составила 800 тысяч автомобилей.

Среднесуточный транспортный поток вырос до 23 тысяч машин. Наибольшее количество автомобилей отправилось в Республику Крым 20 июля: 17 672, в обратном направлении - 31 июля: 16 827 за сутки. Максимальный суточный показатель отмечен 25 июля: 30 342 транспортных средств в обоих направлениях.

Согласно статистике прошлых лет, пиковая нагрузка ожидается в последний месяц лета, что обусловлено завершением туристического сезона. За текущий год по автомобильной дороге, соединяющей таманский и крымский берега, уже проехало более 2 миллионов транспортных средств.

В 2019 году по состоянию на конец июля в Крыму отдохнули 3,3 миллиона туристов.

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