«Бери телефон, сейчас будет шоу»: Что произошло на пляже санатория «Форос»

В скандале, который случился в начале августа на пляже санатория «Форос», до сих пор не поставлена точка. Люди не могут разобраться, кто прав, а кто виноват. Было ли поведение отдыхающих супругов спланированной провокацией или условия всеми любимого санатория оставляют желать лучшего?

Напомним, посетительница лечебного пляжа санатория «Форос» опубликовала в Instagram видео, на котором охранник достает плеть и угрожающе идет с ней на мужа крымчанки, а затем выбивает телефон из рук самой девушки. В социальных сетях публика поделилась на два лагеря: одни заступаются за отдыхающую семью, другие - за охранника с нагайкой.

ВСЕ РАДИ ХАЙПА?

На днях Наталья Лукашова, руководитель сервисного департамента «Фороса», опубликовала свое мнение относительно этой ситуации. Она уверена, что семья решила устроить «хайп», спровоцировав отдыхающих и охранника.

По словам Лукашовой, семья приехала на побережье и решила остановиться именно на лечебном пляже санатория. Охрана три раза просила их покинуть территорию, но вместо этого супруги начали скандал: мужчина сбил с головы охранника фуражку, а его жена начала снимать происходящее.

«БЕРИ ТЕЛЕФОН, СЕЙЧАС БУДЕТ ШОУ»

Сам же Евгений Бредун, тот самый участник конфликта, отрицает свою вину. Он уверен, что именно охранник спровоцировал такой исход.

- Я попросил у охраны постановление, но меня направляли в администрацию. С ребенком на руках я бы туда не пошел, - отвечает Евгений в комментарии КП-Крым. - Потом я отодвинул забор и помог жене с ребенком и теще пройти на территорию пляжа, а сам ушел обедать.

По словам Бредуна, после третьего предупреждения охранник взял их вещи и выкинул в море.

- Когда я это увидел, то сказал жене: «Влада, бери телефон, сейчас будет шоу», - рассказывает мужчина.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали самое начало конфликта, где Евгений начал провоцировать охранника на конфликт. Но девушка выложила в сеть лишь часть видео, которое и получило резонанс. На нем охранник пляжа достает плетку и выбивает телефон из рук женщины.

МОЖНО ЛИ ОТДЫХАТЬ НА ЛЕЧЕБНОМ ПЛЯЖЕ?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="704" height="848" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/794373" frameborder="0"></iframe> Полное видео конфликта.Мужчина провоцирует охранника

По информации руководителя сервисного департамента санатория «Форос», пляж является лечебным. Чтобы отдохнуть там, в этом году туристам потребовалось оформить кучу справок, в том числе, сдать анализы на коронавирус, получить разрешение на заселение и карту гостя для входа на пляж. Отдыхающим без справок вход на санаторную зону запрещен.

- К сожалению, хамство, наглость и желание хайпануть затмило сейчас интернет и нашу жизнь, - заключает руководитель.

Как сообщили КП-Крым в МВД по республике, проверка инцидента еще не окончена, сотрудники полиции до сих пор разбираются в деталях конфликта.

Ранее сообщалось, что мэр Ялты Иван Имгрунт назвал ситуацию провокационной, ведь это лечебный пляж, на котором могут находится только отдыхающие санатория.

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