Курорт среди могил: Почему студенты со всей России едут в Крым на раскопки некрополей

Юноши и девушки со всей России готовы провести в Крыму лето с лопатой Фото: Анна КИРИЕНКО

- Да какие уж тут суеверия, если у нас у каждого есть своя могилка и свой склепик, - миловидная белокурая барышня полощет в тазу череп и принимается его скоблить зубной щеткой. - Я когда маме сказала, что поеду в археологическую экспедицию, она спросила: «что ты там будешь делать?». Я сказала, что копать могилу. Мама испугалась. Но я на суеверия реагирую спокойно, тут у ребят все хорошо с чувством юмора, и это создает определенную атмосферу.

Второкурсница Московской консерватории им. Чайковского Марина Падерина и еще 40 волонтеров участвуют в археологической экспедиции, которая уже 16-й сезон исследует могильник римских времен возле села Опушки недалеко от Симферополя. Юношам и девушкам в возрасте 18+ почему-то интереснее копать на жаре склепы древних скифов и алан, чем загорать на пляже и делать умопомрачительные селфи на фоне морских брызг.

Будущие альтистка Марина Падеринаиз Москвы и историк их Белогорска Валентина Боженко - дружба, рожденная на древнем некрополе, на века Фото: Анна КИРИЕНКО

На раскоп одного склепа уходит неделя, а то и две Фото: Анна КИРИЕНКО

Нет, на море их конечно вывозят, но пару раз в неделю. А копают они каждый день с 6 утра и до обеда. Потом просеивают грунт, чистят и сортируют находки. Спят в палатках, готовят на костре, в поисках сигнала мобильной связи поднимаются на пригорок. Воспитывают пса по кличке Сифилис. А как еще могут звать собаку в обществе интеллигентных и образованных людей?

- В прошлом году была Подагра, до этого были Клещ и Гнида, - смеется заместитель руководителя Опушкинской археологической экспедиции, руководитель проекта «Открытая археология» Анастасия Стоянова. - К нам приезжают студенты вузов, все адекватные. Есть, конечно, небольшое несоответствие между ожиданиями романтики поиска сокровищ с песнями у костра и лопатой с утра до вечера, но истерик и инцидентов не было. За эту экспедицию всего два человека уехали почти сразу, поняли, что не потянут такое.

Что можно найти на некрополе? Конечно, кости Фото: Анна КИРИЕНКО

ПОКОПАТЬ НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

Набор в волонтерский лагерь проходит весной. Добровольческие проекты размещают предложения в соцсетях, и список проектов, куда применить себя летом, велик. Труд волонтеров не оплачивается, но и они ни за что не платят. Чтобы это стало возможным на археологических раскопках, фонд «Наследие тысячелетий» ежегодно подает заявку на президентские гранды. Несколько лет при экспедиции действовала летняя археологическая школа, где помимо питания, проживания, поездок на море в программе несколько экскурсий по Крыму. В этом году коронавирус внес свои коррективы, и организовать школу не получилось.

Главные сокровища археологов. Теперь их мыть и чистить Фото: Анна КИРИЕНКО

- Экспедиция дело затратное, головной боли много. Поэтому нужно либо иметь сильное желание, либо видеть в волонтерах одну из возможностей провести экспедицию. Московские и питерские экспедиции, которые работают на побережье, традиционно привозят с собой молодежь в качестве рабсилы, чтобы копать. У нас есть студенты исторического факультета, которые ездят на раскопки, поэтому привлечение волонтеров - это добрая воля, подкрепленная поддержкой Фонда президентских грандов, - говорит Стоянова.

– Хотели в этом году совместить школу археологии и волонтерский лагерь. Тогда ребят было бы больше. Но для школы мы гранд не получили.

Влиться в ряды археологов едут ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара. В этом году были две студентки из Узбекистана, пару лет назад приезжали граждане Молдавии, Белоруссии, Украины, Казахстана. Был даже гражданин Германии, который учится в Москве и решил лето провести на раскопках в Крыму.

Суровый быт волонтеров на раскопках Фото: Анна КИРИЕНКО

Большая часть на полуострове впервые, не говоря уже об участии в раскопках. Для них это возможность посмотреть мир, попробовать что-то необычное, нестандартное.

- Я обязательно, когда вернусь, расскажу друзьям, как можно классно отдыхать, со смыслом, и бюджетно - мы оплачиваем только дорогу, - сообщает дипломированный специалист по телекоммуникациям из Санкт-Петербурга Екатерина Лиморева. - Я приехала специально за цифровым детоксом. Мы перенасыщены информацией, и время от времени это полезно делать. Очень много мыслей, что-то структурировалось, поэтому с новой энергией ворвусь в реальность. Для меня самая потрясающая находка — эта экспедиция. Здесь душевно, команда очень располагает. Есть лекции, экскурсии, много рассказывают по истории Крыма, тех народов, чьи могилы мы сейчас копаем и что здесь находили ранее. Это может быть мейнстримом: приехать в Крым, поучаствовать в раскопках, освободить голову. Будущее у такого направления есть.

Амбасадор археологического туризма Екатерина Лиморева из Санкт-Петербурга Фото: Анна КИРИЕНКО

ПОМОЩЬ НАУКЕ

Далеко не каждый руководитель экспедиции захочет возиться с туристами, с волонтерами. Президентские гранды дают некоммерческим организациям, академические на раскопки тоже есть, но там суммы небольшие.

Крымский фонд ведет годовой проект «Археология для молодых. Курс профессиональной подготовки», поскольку студентов на истфаке практическим вещам не учат, а здесь они постигают именно практику. В рамках проекта и предусмотрен отдельный волонтерский лагерь.

Попытки привлекать к раскопкам на платной основе были, но кто захочет махать лопатой и еще платить за это? Сокровища из могильника грабители выкопали еще много веков назад, а найти бусинку, колокольчик, или кусочки керамики для обыватели радости мало. На раскопки одного склепа может уйти неделя, если не больше. А наградой за труд и терпение станет морская раковина среди костей и тлена.

Редкая удача найти в могиле что-то стоящее Фото: Анна КИРИЕНКО

- В этом году нашли серебряную бляху в скифском зверином стиле, изображающую две ноги коня, - делится руководитель экспедиции, профессор Крымского федерального университета Игорь Храпунов.

- Но не этим ценен могильник. Его основная загадка – это то, что он, использовался на протяжении 500 лет, с I века нашей эры по IV век включительно. В этом смысле аналогов ему в Крыму нет. А во-вторых здесь представлены сразу пять археологических культур, такого нет ни на каком другом могильнике. Мы не понимаем, по какой причине этот холм так долго привлекал людей. Пока исследование не закончено полной информации нет. Раскопали 0,3 га из более чем 2 га некрополя, нашли 312 погребений. Еще лет на 40 точно хватит.

Керамика - основная ценность погребальных камер Фото: Анна КИРИЕНКО

В следующем году Фонд «Наследие тысячелетий» вновь будет подавать заявку на организацию археологической школы, потому как это единственный финансовый источник, дающий возможность провести экспедицию. За счет этих средств ведется вся научно-исследовательская деятельность. Объявления о наборе появятся на специализированных сайтах и в соцсетях. О цифровом детоксе и трудотерапии там ничего не сказано. Но мы вас предупредили.

Никаких чатиков, только бумага, только хардкор Фото: Анна КИРИЕНКО

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