В Крыму пьяный водитель въехал в компанию детей: Одна девочка погибла

Водитель свернул на насыпь грунта и сбил троих детей. Фото пресс-службы МВД по Крыму

В Джанкойском районе в селе Новосельцево пьяный водитель наехал на троих детей. Девочка четырех лет погибла на месте, еще у двоих ребят врачи диагностировали серьезные травмы.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК, водитель двигался по селу со стороны полевой дороги Светлое - Новосельцево. Мужчина был очень пьян. При себе у него не было даже водительского удостоверения, ведь еще четыре года назад Джанкойский суд лишил его права управлять транспортным средством.

Вечером в среду пьяный водитель «ВАЗ-210740» направлялся в сторону поселка Любимовка. Он случайно наехал на насыпь грунта и его вынесло на тротуар. Там находились трое маленьких детей. В результате аварии 4-летняя девочка погибла, остальные получили телесные повреждения, им оказали медицинскую помощь.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Против 34-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Он признал вину и дал признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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