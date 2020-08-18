Дистанционное обучение в Крыму: готовиться ли к этому школьникам и родителям

В новом учебном году, возможно, будут уменьшены классы для большей безопасности Фото: Анатолий ЖДАНОВ

До 1 сентября остается уже чуть меньше месяца, а у крымчан возникает все больше вопросов по поводу нового учебного года: продлят ли дистанционное обучение или учеба все-таки вернется в привычный формат. В этом году не все регионы России начнут свой учебный год с самого первого дня осени. Однако в Крыму все образовательные учреждения открывают двери именно в сентябре. «Комсомолка» разъясняет, что ждет крымских школьников в учебном году 2020 года.

«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЫ НЕ ЖДЕМ»

Как рассказали КП-Крым в Министерстве образования по Крыму, распоряжений по онлайн-обучению никто не получал.

- Такая информация к нам не поступала, сейчас мы готовимся только к очному формату, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Директора крымских школ о возможном дистанционном обучении тоже не слышали.

- Сейчас все силы уходят на то, чтобы открыть учебные заведения и встретить наших учеников, - рассказала директор одной из школ крымской столицы.

С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДОМОЙ

Директора крымских школ еще с июня начали подготовку к началу учебного года: закупились антисептиками, обеззараживателями воздуха и термометрами.

- Тогда было ничего неизвестно, но многие школы готовились к ЕГЭ, поэтому обязательно нужно было обеспечить заведения всеми необходимыми средствами. И уже сейчас мы готовы к новому учебному году - отмечает директор симферопольской школы № 2 Вера Кухнина.

Теперь с сентября ученикам ежедневно будут измерять температуру до входа в школу. Детей с повышенной температурой к занятиям не допустят. С этим будет все строго, уверяет директор.

Во время уроков учителя будут находиться в масках, а школьники постоянно будут учиться в одной аудитории, чтобы минимизировать контакты.

Медики рекомендуют носить маски в учебных заведениях.

УРОКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Необычный формат проведения уроков попробуют на себе крымские школьники. Теперь некоторые уроки будут проходить на свежем воздухе.

- Такой необычный формат уже поддержали некоторые школы. Например, физкультура, биология будут проводиться не в четырех стенах, а на открытом воздухе. Благо, погода у нас на полуострове позволяет, - поделились в пресс-службе.

Программу в новом учебном году сделают интенсивнее. Но переживать не нужно, ведь это только на пользу.

- Все, что не удалось усвоить в апреле и мае на дистанционном обучении, наверстаем очно, - говорит директор.

Но для начала среди школьников проведут ряд проверочных работ, чтобы понять, какие темы остались без внимания.

Напомним, еще в марте все учебные заведения закрылись на карантин и школьники обучались дистанционно.

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