Дистанция и уроки на открытом воздухе: что ждет крымских школьников в новом учебном году

Крымские ученики сядут за парты уже в сентябре Фото: Михаил ФРОЛОВ

За время долгой самоизоляции даже школьники успели соскучиться по урокам, учебникам, тетрадкам и учителям. «Комсомолка» узнала, как пройдет День знаний, и как школы готовятся принимать учеников.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Как рассказали КП-Крым в Министерстве образования, науки и молодежи РК, День знаний для крымчан пройдет в традиционном формате. Школы проведут линейки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. Первый урок будет посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НЕ БУДЕТ

Ежедневно ученики будут ходить в школу.

- Дистанционного обучения не будет, - заявили в пресс-службе. – К такому мы даже не готовимся.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

После вопроса о дистанционном обучении родителей волнует вопрос о том, как бы ребенок не подхватил этот страшный вирус.

В классах, где 30 человек, социальную дистанцию, конечно, соблюдать невозможно. Поэтому для них ввели свои меры предосторожности.

- Искусственно уменьшать классы мы не сможем. За каждым классом будет закреплена отдельная аудитория, никто не будет ходить по классам, как это было раньше. Дети будут учиться в одной аудитории, - отмечают эксперты.

В Минобразе уточнили, что во время учебы будут соблюдены все правила Роспотребназора - будут применяться дезинфицирующие и антисептические средства, обеззараживатели воздуха, а ученикам перед началом уроков будут измерять температуру.

УРОКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Некоторые уроки будут проходить на свежем воздухе. Такой необычный формат уже поддержали некоторые школы. Например, физкультура, биология будет проводиться не в четырех стенах, а на открытом воздухе.

НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ

После затяжного дистанционного обучения во всех российских школах проведут проверочные работы. Эти оценки не будут ни на что влиять, все это сделано для того, чтобы посмотреть результаты новой формы образования.

Также осенью сделают учебную программу интенсивнее. Так как в новом учебном году школьникам дадут возможность понять те темы, которые они не усвоили в апреле и мае при дистанционном формате обучения.

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