Дистанционное обучение и ЕГЭ 2020: как школы Крыма переживают период самоизоляции

Пандемия по коронавирусу внесла коррективы в учебный процесс. Все школы Крыма до 30 апреля практикуют дистанционное обучение, а сроки сдачи ЕГЭ 2020 из-за коронавируса перенесены.

«Комсомолка» подготовила самые важные изменения, которые ждут школьников при окончании учебного года 2020.

ДЕВЯТИКЛАССНИКИ СДАДУТ 2 ЭКЗАМЕНА

Если в прошлые годы ученики девятых классов сдавали в рамках обязательного госэкзамена (ОГЭ) четыре предмета, то в текущем году они покажут знания только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике.

Как сообщили в Министерстве просвещения РФ, аттестация для девятиклассников будет очной, а вот готовиться к экзаменам школьникам придется дистанционно.

В пресс-службе министерства образования Крыма уточнили, что дети сдадут предметы в своих школах, а не в пунктах проведения ОГЭ. Точные даты аттестаций пока не известны, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

ОБУЧЕНИЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ДОСРОЧНО

По данным крымского Минобраза, до 20 апреля образовательным учреждениям полуострова рекомендовали закончить реализацию части предметов учебного плана для учащихся 1-8 и 10-х классов.

- Это касается таких предметов, как физическая культура, музыка, основы безопасности жизнедеятельности, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры народов России, астрономия, информатика и курсы внеурочной деятельности, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Оценки ученикам выставят по итогам трех четвертей, а часть неизученной программы перенесут на следующий учебный год.

НАЧАЛО ЕГЭ ПЕРЕНЕСЛИ НА 8 ИЮНЯ

Несмотря на распространение коронавируса, отменять единый госэкзамен для выпускников не планируют. Сперва начало ЕГЭ по всей стране планировали провести 25 мая, но эту дату Минпросвещения поменяло на 8 июня.

- ЕГЭ в 2020 году пройдет в очной форме по единому для всей страны расписанию. Порядок проведения экзаменов не меняется, будут сохранены меры, которые обеспечивают объективность результатов ЕГЭ и равенство возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы, - сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

На экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции, обеспечено соблюдение социальной дистанции.

Пока дата первого экзамена назначена на 8 июня, но сроки сдачи ЕГЭ могут снова перенести - все зависит от того, как будет развиваться в стране ситуация по коронавирусу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса: Школьники учатся дистанционно, автобусы дезинфицируют

«Комсомолка» собрала ответы на самые актуальные вопросы о режиме повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса. Как будут работать школы и детские сады, хватает ли продуктов (подробнее)

Уроков не будет: В Крыму произошел сбой в системе «Электронный журнал»

6 апреля у школьников началось дистанционное обучение (подробнее)