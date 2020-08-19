Мошенники в Крыму крадут у туристов деньги через QR-код: В полиции рассказали, как этого избежать

Сотрудники полиции рекомендуют внимательнее относиться к QR-кодам Фото: Евгения ГУСЕВА

В разгар курортного сезона туристы становятся легкой добычей для мошенников. Преступники постоянно придумывают все новые и новые методы выманивания денег. Теперь криминальный мир взял на вооружение QR-коды, предупреждают в МВД по Крыму.

Сегодня расплатиться за любую покупку можно в одно касание с помощью телефона. Именно поэтому одной из последних уловок местных мошенников стали QR-коды. Их размещают на раздаточных листовках с предложениями акций: отсканируй код – сохрани денежку. Опасные коды клеят на банкоматы и доски объявлений, а также предлагают в качестве альтернативного способы оплаты.

Чаще всего на такую удочку попадается молодежь, которая активно использует всевозможные цифровые новинки. Воспользоваться таким кодом несложно, достаточно просто отсканировать его через камеру смартфона или через специальное приложение. Но именно из-за такой простоты люди и остаются без денег.

В поддельных QR-кодах содержатся вредоносные программные обеспечения. После сканирования на телефон устанавливается приложение, которое считывает ваши личные данные, а преступники получают доступ к личной информации и банковским картам.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?

- Для начала проверить, не наклеен ли один QR-код поверх другого, что сразу должно вызвать подозрение. Еще стоит скачать приложение, которое анализирует QR-код на наличие вредоносных ссылок или программ (QR-код антивирус): при наличии таких, программа не даст возможности его считать и определит код как угрозу, - отмечают в полиции.

В ведомстве рекомендуют установить на телефоны всевозможные антивирусы и другие средства защиты.

- В случае сомнений относительно подлинности QR-кода, следует его проверить прежде, чем воспользоваться, а при переводе средств - убедиться в достоверности адресата. Это позволит сохранить деньги, - рассказывают в пресс-службе МВД.

Также стоит воздержаться от размещения своих личных и финансовых данных в различных социальных сетях и интернет-магазинах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму все чаще подделывают деньги. В полиции рассказали, как не попасться на удочку фальшивомонетчиков

Особое внимание стоит обращать на купюры в пять тысяч рублей (подробнее)

Туристу на заметку: Какие купюры в Крыму подделывают чаще остальных

Реже всего фальшивомонетчики подделывают банкноты в 500 рублей (подробнее)