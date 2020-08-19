Сплошная каша: на берег Азовского моря в Крыму выбросило тысячи медуз

Нашествие медуз - не аномалия, а нормальное явление Фото: Архив "КП"

У поселка Мысовое на берег Азовского моря выбросило тысячи медуз. Очевидцы сообщают, что вода стала похожей на кашу, ведь морские обитатели плотным слоем покрыли поверхность моря.

Часто отдыхающие не хотят заходить в воду, когда видят нашествие медуз. Некоторые боятся получить ожог или вовсе думают, что есть ядовитые экземпляры. Крымские ученые успокаивают: медузы не представляют особой опасности.

- В Крыму есть два вида медуз, которые могут вызвать некоторые неудобства - это аурелия и корнерот. У аурелии короткие щупальца, она похожа на небольшое блюдце, - рассказывал КП-Крым Сергей Леонов, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского.

Почувствовать неприятные ощущения от ужаливания аурелии могут разве что младенцы. Корнерот - медуза с длинными щупальцами. Если прикоснуться к ним, может показаться, что обожгла крапива. Некоторое время может ощущаться дискомфорт на коже, но он быстро проходит.

По словам ученого, увеличение количества медуз в прибрежной зоне – это не аномалия, а нормальное явление. Оно связано с размножением, течением или же пищевыми миграциями медуз.

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