В Крыму из-за большого потока туристов ухудшилось качество мобильной связи

Больше всего жалоб на связь поступает из курортных городов полуострова Фото: Александр ГЛУЗ

В Крыму в последний месяц лета резко увеличилось количество отдыхающих. Вместе с этим выросла и частота жалоб на качество интернета, а также мобильной связи. Особенно в курортных городах.

- Днем не видно того масштаба людей, который есть сейчас в курортной Ялте. Вчера вечером пыталась сториз выгрузить в Инстаграм, но даже сообщения в 8-9 вечера не отправлялись и прямой эфир было провести невозможно, интернета не было. Думаю, что из-за большого количества людей на одну вышку получается перегруз, - поделилась с подписчиками местный видео-блогер Алена Бардовская.

Похожие жалобы на качество связи есть и у других жителей полуострова.

- Где стабильная сеть и мобильный интернет? Может, кто-то в курсе? Был в Евпатории, Черноморском районе, Севастополе - везде одно и то же. Это же ужас! - делится крымчанин Андрей.

Как сообщили КП-Крым в представительстве одного из местных мобильных операторов связи, сегодня станции действительно перегружены, поэтому могут возникать проблемы с доступом в интернет и звонками. Особенно это касается курортных городов. Тем не менее, в прошлом году было в несколько раз увеличено количество базовых станций, передающих высококачественный сигнал стандарта LTE.

При этом, согласно данным Министерства связи Крыма, в настоящее время оператором ООО «К-телеком» поэтапно строится 14 базовых станций, что позволит улучшить качество связи.

Глава ведомства Михаил Афанасьев уточнил, что на сегодняшний день базовые станции оператора обеспечивают покрытие 70,3% площади Крымского полуострова и предоставляют услуги подвижной радиотелефонной связи для 95,3 % населения (в том числе стандартов 2G, 3G и частично 4G).

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