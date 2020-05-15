Крымчане смогут поменять сим-карту MTS на местного оператора с 18 мая
В Крыму с 18 мая можно будет воспользоваться услугой MNP (смена мобильного оператора с сохранением привычного номера).
- С 18 мая 2020 года абоненты мобильной сети с префиксом 978 смогут перейти от одного оператора мобильной связи к другому с полным сохранением номера, - сообщили в Министерстве информации и связи Крыма.
Те, кто использует сим-карты MTS, смогут сменить оператора на регионального. Для этого нужно обратиться в салоны сотовой связи, но посещать их можно только в защитной маске.
Кстати, воспользоваться услугой MNP можно будет бесплатно. Следующие переходы можно будет делать при необходимости раз в два месяца, заплатив 100 рублей. Такой порядок действует по всей России.
При этом крымчане могут продолжать использовать сим-карты MTS, переход на услуги региональных операторов связи полностью добровольный.
Напомним, ранее услугу MNP планировали запустить в Крыму с 1 марта, но из-за пандемии коронавируса нововведение пришлось перенести.
Оператор MTS несколько раз анонсировал повышение архивных тарифов, которые действовали в Крыму. Кроме того, планировалось значительное подорожание услуг для туристов. В компании аргументировали это тем, что для работы на полуострове приходится арендовать оборудование местных операторов и фактически находиться в роуминге. В итоге оператор поднял цены на услуги связи, но незначительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU