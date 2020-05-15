Крымчане смогут поменять сим-карту MTS на местного оператора с 18 мая

В Крыму с 18 мая можно будет воспользоваться услугой MNP (смена мобильного оператора с сохранением привычного номера).

- С 18 мая 2020 года абоненты мобильной сети с префиксом 978 смогут перейти от одного оператора мобильной связи к другому с полным сохранением номера, - сообщили в Министерстве информации и связи Крыма.

Те, кто использует сим-карты MTS, смогут сменить оператора на регионального. Для этого нужно обратиться в салоны сотовой связи, но посещать их можно только в защитной маске.

Кстати, воспользоваться услугой MNP можно будет бесплатно. Следующие переходы можно будет делать при необходимости раз в два месяца, заплатив 100 рублей. Такой порядок действует по всей России.

При этом крымчане могут продолжать использовать сим-карты MTS, переход на услуги региональных операторов связи полностью добровольный.

Напомним, ранее услугу MNP планировали запустить в Крыму с 1 марта, но из-за пандемии коронавируса нововведение пришлось перенести.

Оператор MTS несколько раз анонсировал повышение архивных тарифов, которые действовали в Крыму. Кроме того, планировалось значительное подорожание услуг для туристов. В компании аргументировали это тем, что для работы на полуострове приходится арендовать оборудование местных операторов и фактически находиться в роуминге. В итоге оператор поднял цены на услуги связи, но незначительно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Компания МТС передумала повышать тарифы для крымчан и севастопольцев

Ранее от оператора поступали SMS о том, что с 16-й минуты разговора придется доплачивать по 1 рублю (подробнее)

На 1 рубль в день: МТС поднял цены для крымчан с 30 января

Ранее в компании отказались повышать тарифы для туристов полуострова (подробнее)