Тарифы оператора МТС вырастут для гостей и жителей Крыма с 30 января

Не успели крымчан перевести на обслуживание к региональным операторам связи, как компания МТС, работающая на полуострове «под прикрытием» и без своих сетей, уже начала закручивать гайки.

Жители полуострова смогут перейти на услуги региональных операторов связи, не меняя номер телефона, с 1 марта. Переход этот будет добровольно-принудительным, поскольку власти перестанут сдерживать цены на услуги материковых операторов связи. Изменения уже начались - с 30 января МТС повышает оплату для крымчан и туристов.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОЛУОСТРОВА

Сегодня крычане пользуются архивным тарифом «Супер МТС 092014», который включает 100 бесплатных минут в день за 3 рубля на звонки абонентам домашнего и других регионов РФ. После исчерпания лимита за одну минуту разговора с крымскими абонентами мы платим по 75 копеек, а с 30 января будем платить по 95. Об этом КП-Крым сообщили в службе поддержки МТС. Остальные условия тарифа не меняются.

Ясно одно: материковый оператор, неофициально работающий в республике с 2014 года, начал постепенно увеличивать свои тарифы для Крыма. Какие цены на связь ждут жителей полуострова в марте, в компании МТС пока не уточняют.

«УЛУЧШЕНИЯ» ДЛЯ ТУРИСТОВ

На официальном сайте МТС опубликовали сообщение, что с 30 января «Домашний пакет Россия+» будет действовать в поездках по России только в сети МТС. Отметим, что сетей МТС, как неоднократно заявляли в компании, на территории Крыма нет и не будет. А опция позволяла приезжим из других регионов России за 100 рублей в месяц пользоваться услугами связи по тарифам домашнего региона.

Но в феврале все меняется: абоненты МТС будут платить по 3 рубля за минуту исходящего звонка, за отправку СМС - 2 рубля, а за каждый мегабайт мобильного интернета - 1 рубль. Это если не подключать дополнительные опции. Но в компании предлагают своеобразный способ сокращения трат:

- Для экономии расходов на услуги связи в путешествии по Республике Крым и Севастополю подключите опцию «Легкий отпуск» и пакеты интернета, звонков, СМС, включенные в тариф, будут действовать в путешествии по региону, все входящие звонки - бесплатные.

Правда за то, чтобы сэкономить, придется платить по 50 рублей в сутки. И это помимо абонплаты за основной тариф.

КСТАТИ

Крымские операторы мобильной связи уже подписали соглашение с госбюджетным учреждением «МФЦ» по предоставлению услуги MNP - услуги смены оператора с сохранением номера. С марта текущего года можно будет подать заявление о переходе на регионального оператора в любом отделении «Мои документы» в Крыму.

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