На 1 рубль в день: МТС поднял цены для крымчан с 30 января

Оператор связи МТС повысил цены для крымчан, которые пользуются номерами с префиксом +7 978 с архивным тарифом «Супер МТС 092014». Подорожание произошло с 30 января. Предварительных оповещений оператор не рассылал.

Так, если ранее за опцию «Звони бесплатно на МТС России 100» снимали по 3 рубля в сутки, то теперь списывают по 4 рубля. Таким образом, крымские абоненты ранее платили по 90 рублей в месяц, теперь же плата составит 120. Произошло подорожание на 33%.

Напомним, что в середине февраля КП-Крым связывалась с контактным центром МТС, где сообщали только о подорожании разговоров после превышения стоминутного дневного лимита. Так, если ранее плата со 101-й минуты составляла 75 копеек, то теперь составляет 95.

В середине января в МТС сообщали, что поднимут цены для туристов, приезжающих в Крым и Севастополь. Для гостей полуострова планировали отменить опцию «Домашний пакет Россия», которая позволяла пользоваться привычным тарифом за доплату в 100 рублей. А взамен туристам предлагали подключить опцию «Легкий отпуск», в рамках которой списывалось бы по 50 рублей в сутки.

Однако власти Крыма связались с руководством МТС, и повышение тарифа отменили, чтобы не снизить туристическую привлекательность полуострова.

При этом в МТС проинформировали, что планируют вносить изменения в тарифные планы по всей стране, в том числе и архивные. Повышения в компании анонсировали не более, чем на 4%.

Отметим, что на официальном сайте компании проинформировали об увеличении базовой абонентской платы за «Тарифище». Москвичи теперь ежемесячно будут платить не 585 рублей, а 610; для жителей Санкт-Петербурга повышение также составило 25 рублей (выросло с 550 до 575 рублей за месяц). В Новосибирске тарифный план вырос с 500 до 520 рублей.

КСТАТИ

С 1 марта текущего года крымские абоненты МТС смогут бесплатно воспользоваться услугой MNP - перехода на услуги региональных операторов связи с сохранением номера телефона. Это можно будет сделать салонах обслуживания операторов, в МФЦ и отделениях Почты Крыма.

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