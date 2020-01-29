МТС, не шли смс: Оператор передумал повышать цены на тарифы для туристов Крыма и Севастополя

Федеральный оператор мобильной связи МТС не будет повышать цены для туристов Крыма и Севастополя. Как сообщил министр информации и связи РК Сергей Зырянов, с генеральным директором оператора удалось договориться о сохранении работы на полуострове опций «Домашний пакет Россия» и «Домашний пакет Россия+».

Ранее в МТС заявили, что с 30 января абоненты, приезжающие в Крым, не смогут воспользоваться вышеуказанными услугами, поскольку у компании нет своих сетей на полуострове. То есть вместо 100 рублей в месяц за пользование привычного на материке тарифа гостям приходилось бы подключать функцию «Легкий отпуск» за 50 рублей в день. Или же платить по 3 рубля за минуту исходящего звонка, 2 рубля за смс и 1 рубль за 1 мегабайт интернета.

- Комфортная связь - важный элемент туристической привлекательности региона. Такие цены отпугнули бы туристов, приезжающих в Крым и Севастополь, потому что 50 рублей в день - это очень дорого. По поручению главы Крыма Сергея Аксенова я провел переговоры с генеральным директором ПАО «МТС». Руководство компании услышало наши доводы и приняло решение не вводить функцию «Легкий отпуск» для туристов. Да, мы понимаем, что здесь продолжают действовать санкции, но Крым и Севастополь - полноправные субъекты Российской Федерации, - отметил Сергей Зырянов в комментарии КП-Крым.

Министр также подчеркнул, что ПАО «МТС» планирует вносить изменения в свои архивные тарифные планы по всей стране. Это коснется не только Крыма, но и более 40 субъектов Российской Федерации. Изменения тарифов можно посмотреть на сайте оператора или в личном кабинете.

Крымчан повышения, как писала КП-Крым ранее, также коснутся. Но они будут незначительными. После превышения стоминутного лимита в рамках архивного тарифа «Супер МТС 092014» одна минута разговора будет стоить 95 копеек, а не 75. Изменения вступят в силу с 30 января.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с депутатами Госдумы от республики заявлял, что будет решать проблему подорожания услуг мобильной связи на полуострове, заручившись поддержкой Максута Шадаева, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Сергей Зырянов подтвердил, что глава РК уже связался с Шадаевым.

КСТАТИ

С 1 марта текущего года крымские абоненты МТС смогут бесплатно воспользоваться услугой MNP - перехода на услуги региональных операторов связи с сохранением номера телефона. Это можно будет сделать салонах обслуживания операторов, в МФЦ и отделениях Почты Крыма.

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