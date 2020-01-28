Аксенов взялся решать проблему дорогой мобильной связи в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов будет решать проблему подорожания услуг мобильной связи на полуострове, заручившись поддержкой Максута Шадаева, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

- Главное, чтобы люди не чувствовали, что в одних субъектах полный набор различных услуг и нормальный тарифный план, а у нас отличие в худшую сторону, - заявил Аксенов на встрече с депутатами Госдумы от Крыма. - Бывает, что крупные операторы рынка просто исключают Крым из своих программ. Значит, должны быть предложены какие-то альтернативные варианты.

Следует напомнить, что оператор связи МТС, работающий в республике под прикрытием, сообщил, что с 30 января в Крыму и Севастополе нельзя будет воспользоваться услугой «Домашний пакет Россия+», благодаря которой обладатели сим-карт этого оператора из других регионов могли использовать свой тариф за дополнительных 100 рублей в месяц.

Теперь всем абонентам других регионов предлагают подключить функцию «Легкий отпуск» за 50 рублей в день. Владельцев сим-карт с кодировкой +7 978 такие изменения пока не касаются. Но незначительное повышение цен затронет и их: после превышения стоминутного лимита придется платить не 0,75 рубля за минуту, а 0,95 рубля.

Тарифы у других операторов «большой четверки» также не отличаются ценовой лояльностью к Крыму. У Tele2 одна минута звонка и SMS стоят 3 рубля. У «Мегафона» крымский тариф - 99 рублей в сутки и 100 мегабайт интернета за 2,2 рубля в сутки. Абоненты «Билайна» во время поездок в Крым платят за минуту исходящего вызова, СМС или мегабайт интернета по 2 рубля.

Отсутствие единых тарифных планов для полуострова, уверены крымские депутаты Госдумы, может отпугнуть отдыхающих.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 1 марта крымчане смогут воспользоваться процедурой MNP - перейти на региональных операторов связи, сохранив свой номер телефона с префиксом +7 978.

Дело в том, что у компании МТС, как и у других федеральных операторов, на полуострове нет своего оборудования. А это значит, что федералам приходится тратить немалые деньги на аренду сетей местных операторов, и популярный тариф со 100 минутами за 3 рубля в день не покрывает эти расходы.

- В настоящий момент некоторые федеральные операторы вынуждены, фактически, дотировать услуги связи в Крыму, потому что сим-карты, которыми пользуются крымчане, находятся в роуминге, при этом абоненты пользуются тарифами, предусмотренными для домашнего региона. Это неправильная ситуация ни для операторов, терпящих убытки, ни для самих крымчан, которые испытывают сложности с восстановлением утерянной сим-карты, не могут сменить оператора с сохранением номера и так далее, - отмечает министр по информации и связи Крыма Сергей Зырянов. - Правильный подход - использование сим-карт местных операторов, как это происходит в некоторых регионах России.

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