Пять самых главных правил: Как спасти утопающего и не погибнуть самому

Навыки первой помощи пригодятся на отдыхе в Крыму Фото: Анна КИРИЕНКО

Пляжный курортный сезон близится к завершению. Последняя декада августа - время массового разъезда отдыхающих по домам. Несмотря на то, что полноценный курортный сезон начался только в июле, количество происшествий на воде аналогично прошлогоднему - 51 случай, в котором погибли 34 человек и 36 удалось спасти.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ

Всем запомнился пример героизма 7-летней Даши Павловой из Тулы, которая, не раздумывая ни секунды, бросилась спасать тонущего в бассейне мальчика. Девочка занимается плаваньем и на уроках получает навыки спасения на воде, благодаря этому она спасла жизнь 5-летнему Арсению.

Но далеко не всем так везет - за это лето в море утонули несколько детей, и виной тому беспечность взрослых и отсутствие своевременной помощи. Не всегда рядом оказываются профессиональные спасатели, особенно, если отдыхающие выбирают для купания не оборудованные пляжи, либо переоценивают свои возможности в штормовом море.

- Дети не знают опасности моря и не осознают тот риск, которому себя подвергают. Поэтому большая часть ответственности за безопасный отдых детей лежит на взрослых, - отмечает начальник Алуштинского отряда службы «Крым-Спас» Дмитрий Русин. - И тут нужно брать во внимание то, что дети тонут очень быстро даже на мелководье. Вопреки распространенному мнению, никаких сигналов о том, что им нужна помощь, они не подают, и до последнего момента можно не понять, что ребенок тонет. Если он затих, не проявляет активность, то лучше поинтересоваться, все ли у него в порядке, и, при отсутствии реакции, немедленно вытаскивать из воды.

Правила поведения на воде содержатся на информационных аншлагах перед входом на пляж и известны еще со школьной скамьи: не заплывать за буйки, не купаться в неизвестных местах и не упускать детей из виду. Тем не менее, спасателям не редко приходится вылавливать купальщиков на надувных кругах и матрацах, унесенных ветром далеко от берега. Рекордсменом этого лета стало 8 июля, когда отжимной береговой ветер унес в море 10 катамаранов вместе с пассажирами - всего 38 человек, в том числе 4 детей.

ТРЕЗВЫЙ ПОДХОД

Анализ показывает, что 8 из 10 случаев гибели на воде происходят в состоянии алкогольного опьянения. Люди не могут оценить степень угрозы для жизни, прыгают с пирса в 3-4-балльный шторм, ныряют со скал, заплывают так далеко от берега, что вернуться обратно уже не хватает сил.

Нельзя сказать, что приезжие из других регионов РФ не знакомы с правилами поведения на море, поскольку ранее они выбирали Черноморское побережье Краснодарского края и курорты Турции. Но есть некая беспечность, расслабленность на отдыхе, уверенность, что ничего плохого случиться не может. Когда тонет взрослый человек, он начинает паниковать и теряет самообладание. Хотя если расслабиться, лечь на воду и вдохнуть, появятся силы позвать на помощь. И здесь немаловажную роль сыграют знания и навыки окружающих по спасению утопающих.

Первое и главное правило в оказании помощи тонущему - оценить объективно обстановку и соотнести ее с собственными возможностями. Утопающий человек будет хвататься за спасающего, и нужно быть уверенным в своих навыках и умении плавать. Но лучше использовать все вспомогательные средства - спасательные и надувные круги, веревку, доску, любой удерживающий на плаву предмет.

КОРИДОР ЖИЗНИ

- Для простого обывателя очень важно трезво оценивать свои силы, чтобы не потерять еще одну жизнь, - уверен врач водолазно-спасательного подразделения Сергей Миронов. - Без паники оценить ситуацию, попросить кого-то вызвать «скорую помощь» и спасателей, а уже потом вытаскивать утопающего из воды.

На берегу нужно определить, жив пострадавший или мертв, смерть наступила клиническая или биологическая. Наличие пульса, дыхания и сознания говорят о том, что человек жив. Если этого нет, то проверяется реакция зрачка на свет – он сужается при подъеме века, или болевая чувствительность – реакция на щипок или шлепок. Неоспоримые признаки биологической смерти - трупные синюшные пятна по телу, окоченение, и так называемый «кошачий глаз» - вытянутый зрачок, не реагирующий на свет. Если эти признаки есть, то все реанимационные действия бесполезны.

- При наличии признаков жизни есть 5-10 минут для оказания результативной первой помощи. Это «коридор жизни», когда человека еще можно спасти, – подчеркивает Миронов. – Нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию рот в рот и закрытому массажу сердца.

Человека укладывают на ровную поверхность и слегка отклоняют голову, чтобы открыть ему рот и очистить дыхательные пути, если они заблокированы водорослями или песком. Перед тем, как приступать к искусственному дыханию, стоит создать барьер из любой ткани, платка, салфетки. Взрослым делают два глубоких выдоха в рот, предварительно зажав нос. Детям, напротив, зажимают рот и выдыхают в нос, поскольку есть рефлекс грудного кормления.

Далее закрытый массаж сердца из тридцати нажатий двумя сложенными плашмя ладонями на прямых руках глубиной по 5-7 см. Это дает прокачку крови по телу, чтобы спасти мозг от кислородной недостаточности. Такой алгоритм действий сохраняется до приезда «сокрой помощи», и результативен в жаркое время года полчаса, в холодное - час. Если за это время человек не пришел в себя, значит он погиб.

Если проявил признаки жизни, его кладут на бок, чтобы не захлебнулся выходящей водой, укрывают чем-то для сохранения тепла и регулярно проверяют пульс, поскольку может наступить угасание сердцебиения. Ни в коем случае пострадавшего нельзя класть лицом вниз, самостоятельно вводить ему медикаменты и наносить прикардиальный удар по грудной клетке - так можно вызвать полную остановку сердца или разбить наполненные водой легкие.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, жители каких городов РФ приедут в Крым на «бархатный» сезон

Цены на билеты в Симферополь оказались ниже прошлогодних на 10-25% (подробнее)

Уже 60 отелей Крыма присоединились к туристическому кэшбеку

Получить свои деньги обратно можно при покупке путевок на октябрь-декабрь (подробнее)