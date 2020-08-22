Крымский детский психолог рассказала, как правильно подготовить ребенка к школе

Желательно отдавать ребенка в один, максимум два кружка, обязательно оставить два свободных дня в неделю Фото: Архив "КП"

Совсем скоро наступит День знаний. 1 сентября с особым нетерпением ждут дети, которые впервые сядут за парты, и, конечно, их родители. Поступление в школу - переломный момент, который в корне меняет устоявшийся образ жизни ребенка. Мамам и папам важно помочь первокласснику преодолеть сложный этап, чтобы не отбить у него охоту к учебе.

ГЛАВНОЕ - ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

Хорошо, если родителям удастся 1 сентября создать атмосферу праздника, чтобы школьник запомнил этот день на всю жизнь. Тогда и старт будет более успешным, утверждает доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной психологии КФУ Мария Скоробогатова.

При этом нельзя настраивать ребенка на негатив, мол, детство закончилось, в школе с тобой никто сюсюкаться не будет. Молодцы те мамы и папы, которые верят в своих детей и говорят им об этом.

- Хочу посоветовать родителям не скупиться на похвалу, каждому человеку она очень важна. Не бойтесь захвалить или перехвалить чадо, просто знайте, что делать это нужно за конкретные успехи. В таких случаях лучше всего сказать: «Ты молодец, я горжусь тобой, не сомневалась, что у тебя все получится…». Давайте ребенку положительный настрой каждый раз, как отправляете его в школу. И ни в коем случае не угрожайте ему, не ругайте за плохие отметки. Ошибки будут в любом случае, причем у всех! Но школа для того и нужна, чтобы научить ребенка находить их и исправлять, преодолевать трудности, - говорит специалист.

Переход из детского сада в школу, в первую очередь, меняет распорядок дня. И это тоже обязательно надо учесть. Ребенок должен хорошо высыпаться, делать зарядку и легко завтракать. При таких условиях первый урок он начнет в бодром настроении. А хорошее начало - залог успешного продолжения.

Больше общайтесь с ребенком, рекомендует Мария Скоробогатова. Когда он приходит из школы, спрашивайте, что было интересного, что он узнал нового, кого сегодня хвалила учительница, и за что... Приучайте малыша рассказывать вам обо всем, что с ним происходит.

ЧТОБЫ УРОК ПОШЕЛ ВПРОК

Как правило, в первом классе не задают домашних заданий. Тем не менее, ребенок не научится бегло читать и быстро считать, если не будет ежедневных тренировок! Учтите, что все дети очень любят играть, а любую учебу можно обратить в игру. Так ученик быстрее усвоит полученные знания.

Если задание на дом все-таки получено, то садиться за уроки лучше после двухчасового отдыха - прогулки на свежем воздухе или дневного сна. Так ребенку будет легче справиться.

При этом специалист советует родителям первое время во время сидеть рядом с ребенком. Но не переусердствуйте, постепенно приучайте школьника к самостоятельной работе, подключайтесь только в тех случаях, когда ваша помощь ему действительно нужна. И никогда не делайте уроки вместо ребенка, даже если вы очень нервничаете, и вам легче написать образец на черновике, чем объяснить непонятное, настаивает Скоробогатова.

ОПАСАЙТЕСЬ ПЕРЕГРУЗКИ

Наиболее распространенная ошибка многих родителей - стремление записать отпрыска одновременно в спортивную секцию, музыкальную школу, на уроки иностранных языков и разнообразные развивающие кружки, утверждают детские психологи. Совсем отказываться от дополнительных занятий нельзя, но в их выборе надо ориентироваться не на собственные представления о том, что хорошо для первоклашки, а на его интересы.

- Трудно дать однозначный совет, стоит отдавать ребенка в секцию сразу или выждать, пока он адаптируется к школе. Все индивидуально. Но однозначно стоит обратить внимание на то, не слишком ли он устает после уроков, есть ли у него желание посещать секцию. Если желания нет, можно попробовать уговорить, но ни в коем случае не заставлять, - предостерегает доктор педагогических наук.

Плюсы посещения кружков и занятий спортом очевидны: на ребенке благотворно скажется смена деятельности (умственной на физическую, творческую) и обстановки. Такое переключение поможет справиться с усталостью от учебы. Немаловажно и то, что у вашего ученика расширится кругозор, появятся новые друзья, выработаются самостоятельность, привычка планировать свой день, дисциплинированность. Ну и в конце концов, не останется времени на гаджеты.

Помните: желательно отдавать ребенка в один, максимум два кружка, обязательно оставить два свободных дня в неделю, чтобы не было излишней нагрузки. А если ваш школьник явно переутомлен, и у него снизилась успеваемость, то стоит пересмотреть его занятость, а главное - ни в чем не упрекать, говорит Мария Скоробогатова.

- Совет родителям простой - успокойтесь! Ваши переживания негативно отражаются на ребенке. Во-первых, все у него получится. А во-вторых, задайте себе вопрос: важнее, чтобы ваш ребенок был счастлив или с пятеркой? Я ни в коем случае не настраиваю вас на то, что нужно махнуть рукой и пустить дело на самотек. Нет, нужно поддержать первоклашку, обратиться за помощью к учителю, возможно, нужна будет консультация психолога, не пугайтесь этого. Гораздо важнее сохранить здоровье школьника и желание учиться. И тогда все будут счастливы!

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