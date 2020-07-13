2020-07-13T15:31:27+03:00
Общество

Снова за парты: Крым с 1 сентября возвращается к очному обучению

Для школьников пройдут традиционные линейки
Надежда ДАЦЮК
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Учебный год начнется с 1 сентябряУчебный год начнется с 1 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 сентября в школах и вузах Крыма возобновится обучение в очной форме. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, учебные заведения смогут перейти на дистанционную форму только по распоряжению из федерального центра.

- Учебный год в Республике Крым начнется с 1 сентября в формате очного обучения. Решение о дистанционном обучении может быть принято только в том случае, если будет прямое распоряжение федерального центра. Крымчане, учимся как обычно, - написал Аксенов в соцсетях.

Школьники не просто приступят к занятиям, ожидается и проведение линеек. Их одобрило Министерство просвещения России. При их проведении будут соблюдаться все меры безопасности, чтобы не было вспышек распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что в Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. С 6 апреля все школы республики перешли на дистанционный формат обучения. Последние звонки прозвенели 22 мая в онлайн-формате.

Еще 2 июня Сергей Аксенов поручил готовиться к дистанционному формату проведения уроков в предстоящем учебном году. Власти планировали обеспечить школьников, которые не могут учиться дистанционно, планшетами и смартфонами. Однако эпидемиологическая обстановка позволяет учащимся вновь вернуться за парты с 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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