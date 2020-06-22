Бала нет, но есть поблажки: Как в Крыму будет проходить вступительная кампания-2020

В этом году выпускники крымских школ остались без двух основных праздников - последнего звонка и выпускного бала. 27 июня с окончанием школы и получением аттестатов их поздравят в прямом эфире и дальше начнется главная миссия бывшего школьника - стать студентом. И в этом году ее выполнение корректирует санэпидрежим в условиях коронавируса.

АТТЕСТАТ БЕЗ ГОСЭКЗАМЕНА

Школьные парты в этом году оставили около 10,5 тысячи одиннадцатиклассников и еще 18 тысяч закончили 9 класс. Последним несказанно повезло - из-за коронавируса им отменили сдачу ОГЭ и выдали аттестаты с итоговыми оценками за год. Идти дальше в 10 класс или поступать в колледж ребята могут определяться все лето. Хотя конкурс среднего балла в этом году обещает быть выше прошлогоднего, поскольку оценок по ОГЭ в аттестате нет.

- У нас 9 классы и 11 классы - все получили аттестаты об образовании, - отметила первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Бойко. - С 3 июля у нас начинаются государственные экзамены только для тех учащихся, которые будут поступать в вуз. Все остальные уже имеют на руках аттестаты.

Выпускники прошлых лет, которые остались без аттестатов по причине неуспеваемости, в этом году получили возможность сделать это без сдачи ЕГЭ. Достаточно было зарегистрироваться для единого госэкзамена, быть допущенным к нему и пройти устное собеседование и сочинение.

Апрель и май школьники и студенты проучились дистанционноФото: Мария ЛЕНЦ

МАСКИ ПО ЖЕЛАНИЮ

Помимо отмены госэкзаменов, как обязательного условия для получения аттестатов, выпускников ждет еще ряд новшеств. Прежде всего, они касаются сроков сдачи ЕГЭ - их перенесли на месяц, и основной цикл проходит с 3 по 25 июля.

Недовольные своим результатом улучшить оценку в этом году не смогут, сентябрьской пересдачи не будет. Но в августе будет повторная сессия для тех, кто по уважительной причине пропустил свой экзамен.

Еще одной особенностью стало то, что в этом году нет базовой математики, поскольку ее сдавали для получения аттестата. Русский язык в перечне предметов остался, поскольку он нужен для поступления на ряд специальностей. Но сдачу экзамена разделили на несколько дней, чтобы выполнить требование по максимальному количеству человек в аудитории - не больше 9.

- Все помещения обеспечены рециркуляторами, маски и перчатки для специалистов закуплены, - заверила заведующая отделом контроля и оценки качества образования Минобрнауки Марина Чайка. - Для учащихся обязательное наличие перчаток и маски не требуется, только по желанию ребенка.

Как будет проходить сдача ЕГЭ в новых условиях преподаватели отрепетируют 29 и 30 июня. Перед ними стоит задача избежать скопления детей перед входом в школу, в аудиторию, проследить за наличием дезинфицирующих средств. Всего в эту кампанию будут работать 77 пунктов проведения ЕГЭ - 62 на базе школ, 14 на дому и 1 на базе медучреждения. Итого 1307 аудиторий и 1570 специалистов.

Стунденты влились в волонтерское движение помощи самоизолированнымФото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ И ЭЛЕКТРОНКОЙ

Прием документов для поступления в колледжи, техникумы и вузы начался 20 июня и завершиться 18 августа в системе высшего образования и 25 августа для средне-профессионального. Как и прежде документы можно подавать в 5 вузов одновременно на 3 специальности сразу. Для колледжей ограничений нет вообще.

- Главная особенность в том, что расширены возможности для подачи документов, а именно в электронной форме и посредством почтовой связи, - пояснила начальник управления науки Минобразования Наталья Сергеева. - Абитуриент уже сегодня без сдачи ЕГЭ может подать основной пакет документов. После сдачи ЕГЭ на основании результатов вуз будет видеть, кого можно зачислить. И абитуриент, видя себя в списке на зачисление, обязательно должен дать согласие на прием. Заявление о зачислении можно подать только в одну организацию.

Медицинский осмотр абитуриенты будут проходить в течение года, и при выявлении ограничивающих медицинских показаний, менять специальность на такую, где ограничений нет. Оригинал документа об образовании также предъявляется в течение года.

Уже 19 августа появятся первые данные по поступившим, 26 августа свои приказы опубликуют вузы и 1 сентября - колледжи и техникумы. Среди средне-профессионального образования спросом пользуются специальности сферы обслуживания и общепит, среди высшего самый большой конкурс на медицинские направления. За пределами Крыма в почете военные вузы, которых в республике нет.

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