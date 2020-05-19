2020-05-19T16:18:47+03:00
Общество

Выпускные в школе в Крыму 2020: будут ли проходить и когда состоятся

Выпускные в школе в Крыму 2020, скорее всего, пройдут в режиме онлайн
Надежда ДАЦЮК
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Участвовать в массовых мероприятиях по-прежнему нельзяУчаствовать в массовых мероприятиях по-прежнему нельзяФото: архив "КП"
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Обычно выпускные в школах проходят, когда школьники сдали все необходимые экзамены, в конце июня. Однако в этом году начало сдачи ЕГЭ перенесли из-за распространения коронавируса. Кроме того, проведение последних звонков 22 мая ожидается в режиме онлайн. Такая же участь может постигнуть и выпускные в школе в Крыму 2020.

С 18 мая в Крыму снят режим обязательной самоизоляции, но участвовать в массовых мероприятиях по-прежнему нельзя.

- Скопление людей в данной ситуации невозможно. Сегодня мы изолированы дома, находимся в условиях домашнего обучения и мы видим, что выпускные вечера тоже могут проходить в режиме «онлайн»… Сегодня прогнозировать что-либо - неблагодарное дело. Если ситуация будет улучшаться, тогда этот аспект будет пересмотрен. Мы не можем пока четко ответить на этот вопрос, - пояснила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

Напомним, что ученикам некоторых классов с 20 апреля выставили оценки по физкультуре, музыке, искусству, окружающему миру и ряду других предметов, ОГЭ для девятиклассников отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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