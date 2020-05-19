Последний звонок в Крыму 2020: будет ли проходить и когда состоится

Изобилия белых бантов, стихотворений выпускникам и трогательных слез одиннадцатиклассников на линейках в этом году не будет. Из-за распространения коронавируса Министерство просвещения РФ порекомендовало всем образовательным учреждениям провести последний звонок в Крыму 2020 дистанционно.

- В Крыму в этом году все линейки рекомендовано проводить в режиме онлайн. Мы проведем Всекрымский последний звонок дистанционно в эфире телеканала «Первый Крымский» 22 мая, - сообщили в пресс-службе министерства образования Крыма.

В эфире телеканала выпускников с окончанием учебного года поздравят крымские власти - глава Крыма Сергей Аксенов, министр образования РК Валентины Лаврик и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Также в пресс-службе Минобраза отметили, что свои мероприятия в режиме онлайн может проводить каждый муниципалитет и школа.

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