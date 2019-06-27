В минобразования объяснили, как школьник пронес «пистолет» на ЕГЭ в Керчи

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-27T17:17:09+03:00

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В крымских школах, как и по всей России, идет сдача единых государственных экзаменов. На экзамене по математике в одной из средних школ Керчи произошло громкое ЧП. Выпускник зашел в учебный класс, но вместо, того, чтобы тихо сесть за стол и проявить усердие в тестировании знаний по математике, он достал пистолет и стал угрожать окружающим.

Слава Богу, все обошлось - пистолет оказался игрушечным.

- Абсурдная ситуация, ведь во время сдачи единого государственного экзамена соблюдаются все меры безопасности, - сообщили «Комсомольской правде - Крым» в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Крым. – В то же время члены экзаменационной комиссии не имеют права вести личный досмотр выпускников, как-то ощупывать их. Пистолет был пластмассовый, поэтому металлодетектор-рамка на входе не смогла его выявить. Хотя чисто визуально игрушечное оружие выглядело, как настоящее, и могло напугать, кого угодно. Поэтому педагоги и обратились за помощью к правоохранительным органам. Это недоразумение не сорвало ЕГЭ, экзамен был проведен.

Чего же хотел несовершеннолетний «террорист» с пластиковым оружием?

- Выпускник девятого класса хотел, чтобы ему поставили оценку, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU