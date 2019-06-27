В Керчи школьник пришел сдавать ЕГЭ с "пистолетом"

В одной из средних школ города Керчи случилось ЧП: ученик пришел сдавать единый государственный экзамен по математике с оружием в руках.

По информации ГТРК «Таврида» подростку нужно было пересдать экзамен, который он провалил в 2018 году. Он зашел в кабинет, достал оружие из кармана и направил его на тех, кто был в этом помещении.

Эту информацию прокомментировали правоохранительные органы региона.

- 27 июня 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что в одну из школ города Керчи на экзамен пришел несовершеннолетний с предметом, похожим на пистолет, - сообщили «Комсомольской правде - Крым» в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

Учителя тут же позвонили по номеру «02».

Когда полицейские приехали, выяснили, что в руках у подростка игрушечный пистолет, который для окружающих не представляет опасности.

- Своими действиями он едва сорвал проведение экзамена, - отметили в ведомстве.

Но после небольшой задержки ситуация нормализовалась, все успокоились, и тест на прочность знаний был проведен.

- В настоящее время несовершеннолетний опрашивается в присутствии законных представителей, - отметили в пресс-службе МВД России по РК. - По данному факту проводится проверка, по заключению которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

«Комсомольская правда - Крым» следит за ходом расследования инцидента.

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