Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 августа: 52 новых случаев заражения за сутки

Врачи делают все, чтобы спасти заболевших. Фото: архив "КП"

В региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что на 23 августа под медицинским наблюдением находятся 1107 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 12 человек, в стационарах находятся 858 человек, изолировано в обсерваторы – 237 человек. Такие меры приняты из-за угрозы распространения COVID-19.

Всего же за время пандемии коронавируса официально зафиксировано 2009 взрослых и детей, с положительными тестами на коронавирус. В крымских учреждениях здравоохранения на сегодняшний день проходят лечение 580 человек, выписано с выздоровлением - 1378.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: министерство здравоохранения Крыма

За минувшие сутки в регионе обнаружили 52 новых случая коронавирусной инфекции.

Руководитель РК Сергей Аксенов в соцсетях сообщил, что 25 заболевших сами пришли к врачам, 14 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 нашли при скрининге здорового населения.

Всего в Крыму зафиксировано 2009 заболеваний COVID-19, из которых 85 «привезли» из-за границы, а 121 из субъектов Российской Федерации.

1509 случаев выявили при обращении за помощью к врачам и по контакту, 294 - при лабораторном скрининге гостей и жителей Крыма. Выздоровевших за все время пандемии – 1378 человек

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое на 23 августа выявлено 6 новых случаев коронавируса.

Всего за время пандемии здесь зафиксировано 456 случаев заболевших COVID-19. Врачам удалось вернуть здоровье 354 пациентам, 15 человек они не сумели спасти.

В стационарах Севастополя находится 72 человека, больницах под наблюдением остаются 302 человека, а по месту жительства – еще 288 мужчин и женщин.

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