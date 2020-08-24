Поиски пропавшей в Крыму Маши Падалко: последние новости на 24 августа 2020 года

Мария Падалко. Фото: пресс-служба Следкома РФ по РК

Еще в пятницу без вести пропала 16-летняя Маша Падалко, которая приехала на отдых в Крым из Башкортостана. Девочка отдыхала в Саках со своей бабушкой в гостевом доме, но по какой-то причине исчезла днем 21 августа. До сих пор ее близкие не знают, где она, и что с ней.

В Следкоме рассказали, что сейчас в поиске пропавшей школьницы задействовано около ста человек полицейских и добровольцев.

На данный момент следователи уже провели ряд неотложных действий с назначением экспертиз, определен радиус поисков места пропажи девочки, который составляет 20 километров.

Предполагается, что возможный маршрут передвижения школьницы - Балаклава, Симферополь, Евпатория, Феодосия, Коктебель. Именно в этих городах сейчас детально изучается круг новых знакомств и устанавливаются обстоятельства прибывания на курорте.

Следователи рассматривают все версии возможного исчезновения школьницы.

Приметы пропавшей Марии Владимировны Падалко (дата рождения 08.01.2004):

Рост 165, среднего телосложения, глаза серые, на левой коленке - шрам. Была одета в черную майку, короткие шорты в цветочек, шлепанцы, при себе имела рюкзак. Может находиться в Севастополе (Балаклава).

Следователи просят всех, у кого есть информация о местонахождении Маши, сообщить по телефонам: 8-978-909-11-11; 123; (3652) 500-751.

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