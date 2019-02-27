«Мы до сих пор не знаем, где наша девочка! Ее похитили!»: Мама пропавшей крымской студентки плачет и ждет возвращения дочери

ПОЗВОНИЛА ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ

«В Крыму пропала студентка 2 курса Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Урие Сеит-Ягьяевна Сулейманова, жительница села Днепровка Джанкойского района» - такое тревожное сообщение заполонило соцсети.

Мама девушки Гульнара рассказала «Комсомольской правде - Крым», что дочка на выходные всегда приезжала на из Симферополя домой, в Днепровку.

Накануне исчезновения, в четверг, 21 февраля, девушка позвонила и сказала, что заранее взяла билет на электричку, но не знает успеет ли, потому что в пятницу у нее зачет.

Но дома она так и не появилась. Не отвечала на звонки – телефон наглухо отключен.

- С пятницы, 22 февраля, когда она пропала, до самого воскресенья была ужасная тишина. Мы просто не знали, что и подумать: тетя, у которой Урие жила в Симферополе, не знает где она – ушла в медакадемию и не вернулась. В медакадемии тоже ее потеряли из вида, - едва сдерживает рыдания женщина.

Девушка позвонила родителям через три дня, в воскресенье вечером - после того, как родители начали звонить во все колокола, и в интернете появилась масса объявлений об исчезновении Урие.

- У меня все хорошо, у меня все хорошо, - сказала она.

- Раз все нормально, то возвращайся домой, - ответили родители

- Нет…

- С тобой есть кто-нибудь рядом? Передай ему телефон.

И трубке послышался мужской голос.

- Мужчина сказал, что они с Урие по любви вместе, и уже провели наш мусульманский обряд (никях, - ред.), - Гульнара старательно припоминает весь коротенький диалог. – Мы не стали мы спорить и предложили познакомиться. Приезжайте, мы ждем вас вместе с нашей дочерью и вашими родителями. Но мужчина наотрез отказался.

ТАИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА

Мама рассказала, что когда Урие училась в 11 классе, то они увидели, как дочка садится в легковую машину, с незнакомцем за рулем.

- Ей было на тот момент 16 лет, а ему 30. Муж естественно сказал, что Урие еще ребенок, и вообще кто вы такой, представьтесь! Он же стал кричать и нецензурно выражаться, размахивать кулаками. Заявил, что Урие учиться не будет, я, говорит, и так ее обеспечу! Муж возмутился: "Кто ты такой, что за нее решаешь, что ей нужно? И вообще почему в таком тоне с нами разговариваешь?!" – рассказала «Комсомольской правде - Крым» Гульнара Сулейманова.

Родители пригрозили ухажеру статьей за совращение несовершеннолетних. Кавалер испарился, вроде как оставил школьницу в покое. Все вернулось на круги своя: Урие снова взялась за учебники, получила аттестат и поступила в Медицинскую академию Крымского федерального университета.

- Сама поступила, на бюджет. Училась хорошо, первый курс нормально, и второй начался хорошо, - и мама Урие рассказала «Комсомольской правде - Крым», что неладное они почувствовали в самом начале зимы: 6 декабря дочка отметила несовершеннолетие и появилась проблемы с учебой. Видимо, тогда-то за ней снова стал ухаживать мужчина, с которым пару лет тому назад произошла стычка.

- Мы и уже думать забыли про этот случай, жили и ничего не опасались! – сокрушается Гульнара. – Но ведь Урие даже не была влюблена – такое счастливое состояние трудно скрыть от окружающих. Да и никто не видел, чтобы она по телефону с кем-то подолгу разговаривала. Ее сокурсники не заметили, чтобы кто-то встречал или провожал, - отмечает Гульнара.

ВСЕ ХОРОШО?

А во вторник, 26 февраля, на страничке Урие в Instagram, появилось видео, где она, улыбаясь, сказала:

- Всем привет! Меня зовут Урие. У меня все хорошо и не надо за меня переживать. Я просто вышла замуж. Я счастлива. Просто получилась так, что родители против этого, и мне пришлось пойти на это. Я очень счастлива и не нужно за меня переживать!

- Никто никакого разрешения у нас не спрашивал, и мы никому ни в чем не отказывали. Мы до сих пор не знаем, где же наша девочка находится и в какую семью попала! – категорично заявила «КП-Крым» мать девушки и снова начала плакать. - Мы очень боимся, за ее здоровье, и в первую очередь психологическое. Пробовали сами связаться с тем, кого подозреваем, но у него телефон отключен.

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы. Поиски студентки продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/694429" frameborder="0"></iframe> "У меня все хорошо - я просто вышла замуж": Пропавшая 18-летняя крымчанка записала обращение к близким.Родные потеряли Урие Сулейманову из вида 22 февраля. До сих пор они не знают, где она находится. Видео: семейный архив! другой источник

- Полицейскими проводятся мероприятия по установлению местонахождения Урие Сулеймановой, - сообщает пресс-служба МВД по Республик Крым.

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