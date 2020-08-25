Шесть способов экономии воды в Крыму

Сейчас самое время задуматься об экономии воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В современных реалиях, когда вода на полуострове в дефиците, остается только экономить ее. В связи с продолжающейся засухой в Крыму не хватает воды, поэтому власти ввели график ее отключения. Почасовая подача в первую очередь коснется Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. Первый этап ограничений уже начался.

«Комсомолка» расскажет о способах, которые помогут сберечь воду.

ДУШ ВМЕСТО ВАННЫ

Все любят понежиться в теплой ванной, но стоит помнить, что во время приема душа воды расходуется около 50 литров, а для того, чтобы наполнить ванну - примерно 200 литров.

ВОВРЕМЯ ЗАКРЫВАЙТЕ КРАН

Когда моете посуду, старайтесь не держать кран постоянно открытым. Включайте только тогда, когда ополаскиваете тарелки от моющего.

Следить за водой и тогда, когда чистите зубы. Для полоскания рта можно набрать воду в стакан. Так вы сохраните до 45 литров в день.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОСУДОМОЙКОЙ

Очень хороший способ потратить меньше воды, как ни странно, - мыть посуду в посудомойке. Именно такое мытье может помочь сэкономить воду примерно в четыре раза. В посудомоечную машину встроен специальный фильтр, который очищает воду и использует ее повторно, при обычном же мытье вся вода стекает в канализацию.

УСТРАНИТЕ ВСЕ ПРОТЕЧКИ

Если у вас давно протекает кран на кухне, то сейчас самое время им заняться. Хоть и кажется, что капля воды - это мелочь, но протекающий кран может привести к потере тридцати литров в день, а это больше 700 литров в месяц.

МОЙТЕ МАШИНУ ИЗ ВЕДРА

Если мыть машину, используя не шланг, а ведро, то можно избавиться от бесконтрольного использования воды.

ВЫКИДЫВАЙТЕ МУСОР В ВЕДРО

Многие люди используют унитаз как мусорное ведро, но сейчас не очень подходящее время для этого. Ведь, чтобы смыть мусор, нужно нажимать на слив. Так тратится еще 3-6 литров воды.

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