Эксперт оценил заявление Кравчука о возможной подаче воды в Крым

В Крыму ввели плановое отключение воды Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Украинская сторона неоднократно делает заявления о вероятной подаче воды в Крым, но такое решение проблемы маловероятно. Такое мнение выразил КП-Крым руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук заявил, возобновление подачи воды в Крым возможно только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

- В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, людям можем дать воду, - рассказал он украинским СМИ. По словам Александра Молохова, Леонид Кравчук не обладает полномочиями делать такие громкие заявления, ведь он уже давно не президент.

- Кравчук - это сбитый летчик. Его сообщениям вряд ли можно доверять, а его заявления говорят о том, что человек находится в преклонном возрасте. Это все просто слова, на них нельзя возлагать какие-то надежды, - отметил юрист.

Эксперт напомнил, что соседняя страна неоднократно пыталась обратить на себя внимание подобными высказываниями.

- Таких слухов было очень много и неоднократно это опровергалось украинской стороной. Надежды на это мало. Очень мало шансов, что здравый смысл восторжествует с сегодняшней политической ситуацией, - отмечает юрист.

По мнению Александра Молохова, власти соседнего государства уже запускали подобные информационные «пробные шары», но украинские радикалы и националисты не дадут возобладать здравому смыслу.

- К сожалению, Украина еще не успела испить свою горькую чашу яда национализма, который постепенно пропитывает их общество. Еще не все пройдено с их стороны. Маловероятно, что все перейдет в практическую плоскость, - заключил Молохов.

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