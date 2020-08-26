Как пройдет акция «Ночь кино» 2020 в Крыму: программа мероприятий

В этом году в Республике Крым для проведения V Всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет 29 августа, будет задействована 51 площадка Фото: Евгения ГУСЕВА

29 августа в Крыму пройдет «Ночь кино». В этом году для проведения Всероссийской акции будет задействована 51 площадка. «Комсомолка» рассказывает, какие мероприятия можно посетить и куда пойти в Ночь кино 2020.

Все кинопоказы бесплатные, начало в 20.00.

«Крымский киномедиацентр» проведет показы сразу на двух площадках.

СИМФЕРОПОЛЬ

В Симферополе зрителей ждут по адресу ул. Крылова 37.

Фильмы:

19:00 - анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк-4», реж. Дарина Шмидт, 6+

21:00- кинокомедия «Холоп», реж. Клим Шипенко, 12+

ЯЛТА

Вторая площадка будет развернута в Ялте по адресу ул. Севастопольская 4, «Киногостиная На Ялтинской киностудии», где показы будут проводиться на двух площадках - во дворе киностудии и на площадке перед Домом А. Ханжонкова (ул. Севастопольская).

Перед началом первого сеанса, в 17.00, состоится награждение победителей Международного конкурса рецензий и эссе на заданный фильм «По ту сторону экрана». Маленькие зрители смогут поучаствовать в киновикторине и посмотреть мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк-4».

Фильмы:

19.00 - 20:00 - санитарная обработка

20:00- «Лед-2», реж. Жора Крыжовников, 6+

22.12- «Холоп», реж. Клим Шипенко, 12+

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