Как пройдет акция «Ночь кино» 2020 в Крыму: программа мероприятий

В этом году в Республике Крым для проведения V Всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет 29 августа, будет задействована 51 площадка
Фото: Евгения ГУСЕВА
29 августа в Крыму пройдет «Ночь кино». В этом году для проведения Всероссийской акции будет задействована 51 площадка. «Комсомолка» рассказывает, какие мероприятия можно посетить и куда пойти в Ночь кино 2020.
Все кинопоказы бесплатные, начало в 20.00.
«Крымский киномедиацентр» проведет показы сразу на двух площадках.
СИМФЕРОПОЛЬ
В Симферополе зрителей ждут по адресу ул. Крылова 37.
Фильмы:
19:00 - анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк-4», реж. Дарина Шмидт, 6+
21:00- кинокомедия «Холоп», реж. Клим Шипенко, 12+
ЯЛТА
Вторая площадка будет развернута в Ялте по адресу ул. Севастопольская 4, «Киногостиная На Ялтинской киностудии», где показы будут проводиться на двух площадках - во дворе киностудии и на площадке перед Домом А. Ханжонкова (ул. Севастопольская).
Перед началом первого сеанса, в 17.00, состоится награждение победителей Международного конкурса рецензий и эссе на заданный фильм «По ту сторону экрана». Маленькие зрители смогут поучаствовать в киновикторине и посмотреть мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк-4».
Фильмы:
19.00 - 20:00 - санитарная обработка
20:00- «Лед-2», реж. Жора Крыжовников, 6+
22.12- «Холоп», реж. Клим Шипенко, 12+
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