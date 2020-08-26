Экскурсоводы по объявлениям: Почему туристы Крыма рискуют своими жизнями, отправляясь осматривать достопримечательности

Школа экскурсоводов Крыма имеет многолетние традиции Фото: Анна КИРИЕНКО

«Срочный набор! Требуются гиды в Крым! Можно без опыта работы! Вылет в течение недели! Работа до конца сентября, зарплата 30 000 рублей» - такими объявлениями обмениваются в соцсетях крымские экскурсоводы. Нет, не из желания помочь коллегам в трудоустройстве, в курортную пору местные гиды итак без работы не сидят. Скорее, из желания показать, с кем приходится конкурировать за внимание и кошельки туристов. И в этой конкуренции позиции сторон далеки от добра и совести: в крымской базе 1300 аттестованных специалистов, а по факту работают в несколько раз больше.

БЛОГГЕРАМ ДИПЛОМ НЕ НУЖЕН

На экскурсии туристы тратят четвертую часть от своего отпускного бюджета. При миллионом турпотоке за лето речь идет о миллиардах рублей, которые стягивают на полуостров любителей коротких заработков. Они набирают экскурсоводов и экскурсантов по объявлениям, демпингуют на рынке, собирают деньги и исчезают до следующего лета. А у туристов на память, в лучшем случае, остается «каша» из выдержек Википедии и сюжетов приключенческих фильмов, где первым крымчанином был киммериец Конон-варвар.

С 2005 года в Крыму действовало обязательное лицензирование экскурсоводов, как мера по наведению порядка в экскурсионных услугах. Гидов без бейджа установленного образца к туристическим группам не допускали. Но в российском правовом поле от аттестации отказались в 2016 году, и республиканскую норму пришлось отменить.

- На федеральном уровне статус экскурсовода никак не регулируется, - рассказала КП-Крым доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко. - Благодаря этому у нас появилась новая профессия - блоггер-гид. Раз он собрал подписчиков в интернете, то готов вести группы. Люди смотрят видео, фотографии в соцсетях и воспринимают это как свидетельство тому, что имеют дело с профессионалом. Подобного рода блоггеры часто заводят людей не туда, но туристы мало об этом пишут, поскольку сами виноваты. В Крыму было лицензирование, но наш закон посчитали идущим в разрез федеральному и аккредитацию отменили. А теперь из-за коронавируса вообще не понятно, когда вернутся к этому вопросу.

АТТЕСТОВАТЬ ПО ПРАВИЛАМ

Крымская школа экскурсоводов насчитывает не одно десятилетие. До сих пор, чтобы получить эту квалификацию, нужно пройти курсы при Крымском федеральном университете, сдать экзамены экспертной комиссии и только после этого получить право сопровождать групповые или индивидуальные туры. И речь идет не только о проверке знаний по истории, географии и культуре Крыма - есть профессиональные стандарты экскурсовода, его психологическая готовность работать с людьми и навыки оказания первой медицинской помощи, которыми гид тоже должен владеть. Но до законодательного определения уровня подготовки специалистов с квалификационными требованиями к экскурсоводам и гидам полная чехарда.

- В украинский период было три вида: экскурсовод, гид-переводчик и инструктор-проводник, - указала Лукьяненко. - Квалификации «экскурсовод» в большинстве стран нет, и мы придем к актуализации этой проблемы. Это категорически разные профессии. Групповод имеет право давать путевую информацию, но гид выше по знаниям и качеству.

Фундаменты римских бань на мысе Ай-Тодор. Незнающий экскурсовод даже не обратит внимания Фото: Анна КИРИЕНКО

Изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части экскурсоводческой деятельности Министерство культуры РФ планировало внести еще в 2018 году. Они предполагают аттестацию экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков в уполномоченных органах власти. Аттестацию инструкторов-проводников, работа которых связана с безопасностью туристов, доверят профессиональным объединениям. При этом за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников будет идти надзор, а за нарушения вводится административная ответственность.

- На региональном уровне принять положение об обязательной аттестации экскурсоводов мы не можем, потому что это будет идти вразрез с федеральным законом. По этой причине с 2017 года пришлось отменить аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, - говорит глава комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. - Как только вернется положение об аккредитации, отвалится 80% проходимцев. Останется профессиональный костяк, и аттестация станет обязательной для всех, кто намерен работать в Крыму.

ВАМ БУДЕТ ЖАРКО

Крымский экскурсовод и краевед Евгений Бондаренко уже не первый год водит экскурсии по горно-лесной части полуострова. Сталкивался со многим: потерявшимися туристами от предыдущих групп, путешественниками в сланцах и шлепках на горных тропах, и полным игнорированием безопасности при желании сделать эффектное селфи где-нибудь на скальном уступе с панорамой на морскую акваторию. Всему виной низкая квалификация тех, кто собирает туристов в такие походы.

- Я как-то лично вел переговоры с одной из московских фирм, разместившей объявление о наборе экскурсоводов для работы в Крыму: никакого диплома, квалификации, опыта работы на полуострове не требовалось. Достаточно было пройти трехдневную теоретическую подготовку, один день стажировки на маршруте и человек готов вести группу, - возмущается Бондаренко. - Это нонсенс! Такой экскурсовод даже не знает, чем опасен ясенец, и почему крымчане называют его «неопалимая купина». А ведь это не одна фирма, и не две.

В 2004 году в октябре в крымских горах насмерть замерзли трое студентов, участвующих в походе под руководством 55-летнего гида. Он повел 12 человек через Большой Каньон на Южный берег Крыма, но по пути их застал туман и холодный ветер. Ребята сбились с дороги, заблудились и, без должной экипировки, замерзли. Но до сих пор в объявлениях о горных походах можно встретить утверждение, что теплые вещи в Крым брать не надо - это лишний груз.

Карта расселения греков в Северном Причерноморье. Два берега Керченского пролива были единым государством Фото: Анна КИРИЕНКО

- Это бред, - считает Бондаренко. - В десятых числах июля на Ай-Петри ночью градусник показал 12 градусов тепла. А если это после дождя, в тумане и при сильном ветре, то ощущается как 5 градусов. Человек может запросто замерзнуть.

Отсутствие административных взысканий расхолаживает организаторов походов по Крымским горам. Конечно, если с туристом что-нибудь случится, то чаще всего он не может подтвердить, что покупал услугу, а не списался через соцсети с другими такими же любителями прогулок в горах, чтобы устроить совместную вылазку. Путешественники рассчитывают на то, что с ними ничего плохого случиться не может, но случись что помощь обязательно придет. А отдыхать в любом случае лучше, чем работать.

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