Пропавшую беглянку из Башкортостана чудом нашли живой в Ялте

С девочкой работают крымские следователи-криминалисты. Фото: Следком РК

Днем в минувшую пятницу Маша без вести исчезла из гостевого дома в Саках. В Крым она приехала на отдых со своей бабушкой из Башкортостана. До недавнего времени никто из близких девочки не знал, где она и что с ней. Но уже во вторник пропавшую школьницу чудом нашли живой в Ялте.

К поискам 16-летней Маши Падалко присоединились не только следователи и полицейские, но и обычные жители полуострова. Почти неделю искали без вести пропавшую школьницу, надежд на счастливый конец почти не оставалось. Но 25 августа сбежавшую девочку обнаружили в окрестностях Ялты.

Все подробности пропажи школьницы все еще выясняются. Фото пресс-службы Следкома РК

- Поиски длились четыре дня. Около ста добровольцев помогали найти Машу. В конечном итоге она оказалась в Ялте, - рассказали КП-Крым в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В поисках участвовала и волонотерская организация "Лиза Алерт". Фото пресс-службы Следкома

Девочку заметил один из волонтеров во время патрулирования. Он вызвал полицию и Машу доставили в отделение МВД. Все подробности случившегося еще выясняются в Следкоме. Однако уже известно, что пока девочка числилась пропавшей, ее здоровью ничего не угрожало.

Напомним, что следователям пришлось возбудить уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней школьницы из Республики Башкортостан по ч.1 ст. 105 УК РФ - убийство.

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