Льготы, надбавки и ограничения: Что ждет крымчан с 1 сентября

С приходом осени в школах введут строгие правила по соблюдению мер безопасности из-за коронавирусной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЛИДАТОРЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Еще в марте в крымских троллейбусах установили валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Позже эти приспособления появились и во многих маршрутках, но не сразу получилось начать ими пользоваться. Пассажиры жаловались, что оплатить проезд картой иногда невозможно.

С 1 сентября на валидаторы перейдут пенсионеры. Если раньше они использовали обычные удостоверения, дающие право на льготный проезд, то теперь достаточно приложить к устройству банковскую карту. Деньги со счета списаны не будут.

Чтобы подтвердить право на получение льгот, крымчанам нужно обратиться в МФЦ или в орган труда и соцзащиты.

КУПОНЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Кроме перехода на бесконтактную оплату проезда, льготников ждут и купоны на государственную социальную помощь. Ими можно будет оплачивать товары и некоторые услуги.

ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ - БЕСПЛАТНО

С осени школы республики будут бесплатно обеспечивать учеников младших классов горячим питанием. Стоимость одной порции обеда составляет приблизительно 60 рублей, а в месяц накапливается кругленькая сумма - около 2 тысяч рублей на одного школьника.

Не все российские регионы могли раньше давать ежедневные бесплатные обеды для учащихся, но теперь родителей многих областей избавят от этих трат.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ДЕТСКИЙ САД

Проблемы очередей в детские сады и отсутствия свободных мест в дошкольном заведении с осени решат с помощью нового закона. Теперь семьям с несколькими детьми будут давать приоритетное зачисление в детсады, если их братья и сестры там обучаются.

С ТЕМПЕРАТУРОЙ - ДОМОЙ

В школах введут строгие правила по соблюдению мер безопасности из-за коронавирусной инфекции. Теперь быстро проскочить на урок не получится. На входе во все учебные заведения будут измерять температуру дежурные учителя, а за каждым классом будет закреплена определенная аудитория. Школьников с температурой сразу будут передавать лично в руки родителей.

НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО

Госстройнадзор дорабатывает последние дни и полностью прекращает свое существование. Вместо него на полуострове появилось новое Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора. Это удобно тем, что ведомство будет не только контролировать стройки, но и поможет с реализацией жилищной политики.

БОНУСЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Классные руководители будут получать надбавку к зарплате в размере пять тысяч рублей. Бонусы преподавателям будут зачислять каждый месяц.

ДЕНЬГИ ВЕРНУТ

За досрочно погашенный кредит банковским клиентам будут возвращать деньги за страховку. Если раньше эту операцию можно было совершить только в том случае, если пункт прописан в кредитном договоре, то сейчас это обязательное условие досрочного погашения кредита. Чтоб получить деньги за страховку, нужно лишь написать заявление в банке и приложить к нему подтверждение, что кредит был погашен раньше срока.

БАНКРОТ БЕЗ СУДА

Физические лица, у которых есть долг от 50 до 500 тысяч рублей, смогут добиться статуса банкрота без судебного разбирательства. Для этого нужно будет написать заявление в МФЦ и указать своих заемщиков и кредиторов.

Но стоит помнить о важной детали – процедуру можно начать только в том случае, если судебные приставы завершили исполнительное производство в отношении должника.

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