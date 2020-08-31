Каким будет новый учебный год 2020 для школьников Крыма

В Минобразе заверили, что во время учебы будут соблюдены все правила Роспотребназора Фото: Алексей БУЛАТОВ

За время пандемии и самоизоляции многие школьники и их родители с ужасом представляют новый учебный год: а вдруг опять дистанционное обучение, бесконечное время у компьютера, уроки по видеосвязи и бессонные ночи с домашним заданием. Вся надежда была только на 1 сентября, когда ученики должны опять сесть за парты. Но прежней школьная жизнь уже не будет.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА

День знаний для крымчан в этом году пройдет не в традиционном формате. На торжественную линейку приглашают только первые и одиннадцатые классы, чтобы избежать столпотворения и уменьшить контакты между детьми.

- Первого сентября будет отдельное время для линейки первых и одиннадцатых классов и отдельное время для остальных обучающихся, которые приходят только на классный час, - рассказал КП-Крым учитель и классный руководитель одной из школ Симферополя.

С ТЕМПЕРАТУРОЙ - ДОМОЙ

В крымских школах введут строгие правила по соблюдению мер безопасности. Теперь быстро проскочить на урок не получится. На входе во все учебные заведения будут измерять температуру дежурные учителя, а за каждым классом будет закреплена определенная аудитория. Школьников с температурой сразу будут передавать лично в руки родителей.

- Дети будут заходить в школу по индивидуальному расписанию. Не все в одно время, а с разницей в минут 10-15 и с разных входов, - отмечает преподаватель.

Также будут открыты все пожарные входы, чтобы дети как можно меньше контактировали друг с другом.

Температуру будут мерить несколько раз в день. В самом начале дня – это обязанность учителей, а затем по классам будут ходить медработники.

НИКАКИХ ЛИШНИХ КОНТАКТОВ

За каждым классом в школах закрепят отдельную аудиторию, никто не будет ходить по коридорам, как это было раньше. Дети будут учиться в одной аудитории, - отмечают в Минобразе.

Также для каждого класса хотят установить свою систему перемен, чтобы в коридорах не пересекались ученики из параллели.

Попасть не в свою аудиторию школьники тоже не смогут, за этим будут строго следить учителя.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ТОЛЬКО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Так как сами ученики по классам ходить не будут, к ним в аудитории будут приходить учителя. Обязательное условие - наличие масок. А вот ученикам носить защитные маски вовсе не обязательно.

В новом учебном году школьников ждет интенсивная программа. Это сделано, чтобы дать детям возможность понять те темы, которые они не усвоили в апреле и мае при дистанционном формате обучения.

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