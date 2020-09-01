Без дистанции и масок: Как прошло 1 сентября в Симферополе

В первые классы школы №25 отправились 196 детей Фото: Надежда ДАЦЮК

Бантики, белые носочки, глаженые рубашки и много букетов - это привычные элементы Дня знаний. Если в прошлом году ничто не мешало полноценно встретить этот праздник, и школьники шли на линейки гурьбой, то в этом году на пути встал коронавирус и все связанные с ним меры предосторожности.

Чтобы узнать, как будет проходить линейка, «Комсомолка» отправилась в симферопольскую общеобразовательную школу №25. Уже по дороге стало понятно, что на торжество в этом году отправятся не все. Белых воротничков по пути было очень мало - из-за мер безопасности на линейку пошли только первоклассники и ученики одиннадцатых классов.

В школьном дворе было многолюдно Фото: Надежда ДАЦЮК

В школьном дворе, конечно, было свободнее, чем во время линейки в 2019-м, но о социальной дистанции здесь, похоже, не слышали, как и о масках с перчатками.

Рядом с первоклашками толпятся родители, поправляя галстучки и банты. Бабушки утирают слезы, глядя на подросших внуков.

Мамы первоклассников отмечают, что классные руководители не давали особых инструкций по подготовке детей к школе.

Некоторые все-таки побоялись коронавируса и не пренебрегли маской с перчатками Фото: Надежда ДАЦЮК

- Это мой третий ребенок, который идет в первый класс, он был к этому готов. Две старших сестрички уже рассказали брату, как идти в школу. Мы ходили на подготовку почти полгода до карантина. Нам классный руководитель сказал, что маски ученикам не нужны, а антисептики и рециркуляторы будут внутри школы, - рассказывает Ирина.

Первоклассник Серафим и его мама Ирина Фото: Надежда ДАЦЮК

В этом году воспитанниками школы №25 стали 196 первоклассников. Остальные ученики сразу отправились на классные часы, и пока звучал «первый звонок», другие школьники уже сидели за партами.

- Моя дочь в этом году пошла в седьмой класс, она уже на уроке, зашла в школу в 8.20. Хорошо, что она не расстроилась по поводу отсутствия линейки. Да и на жаре стоять не надо, - говорит мама семиклассницы Любовь.

Семиклассница Света не расстроилась, что не попала на линейку Фото: Надежда ДАЦЮК

После торжественной линейки все школьники отправились с классными руководителями в стены родной альма-матер, а нам удалось пообщаться с директором Раисой Маслюк.

По ее словам, подготовка к этому учебному году, конечно, стала особенной, ведь пришлось не только проводить генеральную уборку, но и закупать оборудование для соблюдения требования Роспотребнадзора.

- Мы купили 20 рециркуляторов, мощность которых 200 кубов в час, еще купили шесть термометров, чтобы дистанционно измерять температуру у школьников при входе. Все это будет работать уже с завтрашнего дня, - уверяет Маслюк.

ДВЕ СМЕНЫ И СВОЙ КАБИНЕТ У КАЖДОГО КЛАССА

Введены и другие меры безопасности - ученики будут приходить на занятия в две смены, чтобы уменьшить количество контактов, так как в 25-й школе числится 1642 ученика.

В здании школы оборудовали шесть входов, где детей будут встречать медработники и дежурные учителя.

Директор школы Раиса Маслюк Фото: Надежда ДАЦЮК

- Они будут не только измерять температуру, но и смотреть, в каком состоянии приходят дети, чтобы у них не было признаков ОРВИ. Если такого ребенка заметят, его изолируют и передают родителям через классного руководителя, - поясняет директор.

Также каждому классу выделен отдельный кабинет для занятий, чтобы школьники меньше контактировали между собой. Конечно, классы отдельно будут приходить на уроки в кабинеты физики, химии, биологии, информатики, поскольку необходима техника и оборудование, чтобы провести лабораторные работы.

РАБОТНИКИ СТОЛОВОЙ БУДУТ В МАСКАХ

- Дополнительно мы составили графики работы рециркуляторов, проветривания помещений, уборки и дезинфекции. Есть специальные журналы, в которых будут расписываться ответственные за соблюдение этих графиков, - продолжает Раиса Маслюк.

Дополнительно школа купила маски и перчатки - их рекомендуют носить педагогам в возрасте старше 65 лет. Но это требование не обязательно. Что касается работников столовой, там ношение средств защиты будут строго контролировать. Для каждого класса составлен отдельный график приема пищи.

ШКОЛЬНИКАМ СЛЕДУЕТ БРАТЬ ВОДУ С СОБОЙ

Помимо коронавируса, на Крым свалилась еще одна беда – засуха и нехватка воды. Графики ее подачи начнут действовать уже завтра. Конечно, школам пришлось закупать емкости для хранения воды.

- С питьевым режимом тоже мы решили проблему: первое - порекомендовали детям носить с собой воду. Также установили емкость на 15 кубов, потому что только одной столовой в день нужно в среднем 4 куба. Конечно, с кипяченой водой трудностей возникнуть не должно, но школьникам лучше дополнительно приносить ее с собой, - пояснила директор.

КСТАТИ

214 тысяч крымских школьников сядут за парты 547 общеобразовательных школ. 1 сентября на полуострове свои двери открыли сразу три новых школы и 14 детских садов.

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