Белорусы Крыма дали оценку словам Тихановской о принадлежности полуострова

По мнению эксперта, нельзя выражать такое мнение публичноЮ не разбираясь в тонкостях вопроса. Фото: страница Светланы Тихановской на Facebook

Говорить о том, в чем ты не разбираешься - высшая степень политического непрофессионализма, особенно если речь идет о таких важных вопросах, как территориальная целостность. Так глава автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал высказывание Светланы Тихановской о том, что Крым стал Россией «незаконно и неправильно».

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Тихановская заявила, что полуостров стал частью России незаконно, и де-юре он до сих пор является украинским.

- Как можно выражать такое мнение, не зная о ситуации и не понимая, что здесь происходило в 2014 году? Всем давно ясно, что крымчане сами сделали этот выбор, ведь они хотели вернуться домой, - говорит КП-Крым Чегринец.

По мнению главы автономии «Белорусы Крыма», бывшей сопернице Лукашенко стоит заняться своими вопросами и постараться наладить гражданский диалог в стране, а не делать глупые заявления относительно других стран.

- Даже месяц назад ее смешное высказывание о том, что референдум был в «результате кровопролитной войны» только подчеркивает ее неосведомленность в исторических вопросах как политика, - отмечает Роман Чегринец.

Он объясняет, что если человек претендует на звание президента страны, то, как минимум, стоит разбираться в том, о чем нужно выражаться публично.

- Мы, крымчане, должны поддержать все-таки того политика, который наконец примет тот факт, что Крым – это Россия, и будущее Белоруссии только в союзном государстве с нашей страной. Пока я таких политиков вообще не видел, - заключил Чегринец.

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