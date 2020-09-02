Последний ветеран ВОВ из крымского села умер, не дождавшись ремонта своего старого дома

Стена в доме пенсионера обвалилась на прошлой неделе. Фото со страницы проекта «Мечта ветерана» в Facebook

Последний ветеран Великой Отечественной войны, который жил в селе Михайловское Нижнегорского района Крыма, умер в своем скудном доме. Длинная, но тяжелая жизнь Александра Голованова закончилась в 94 года.

В военное время мужчина был танкистом-наводчиком, участвовал в боях на Курской дуге и во взятии Берлина. «За боевые заслуги» отмечен медалью и многими другими государственными наградами.

После войны он переехал в село Михайловское и всю оставшуюся жизнь проработал в колхозе, рассказывает КП-Крым участник проекта «Мечта ветерана», который и решил помочь пенсионеру.

Ветеран умер в понедельник. Фото со страницы проекта «Мечта ветерана» в Facebook

Еще в начале 60-х годов Голованов получил дом, который был построен примерно в конце ХIХ века и уже на тот момент выглядел не надежно, а этим летом строение окончательно обрушилось.

- Примерно неделю назад на почту нашей организации пришло письмо о том, что у дедушки полностью обрушилась стена в доме. В этом сарайчике невозможно было жить, поэтому мы посоветовались и открыли сбор на 50 тысяч рублей у нас на сайте, - рассказывает Ярослав, один из участников проекта «Мечта ветерана».

Стена в доме пенсионера обвалилась на прошлой неделе. Фото со страницы проекта «Мечта ветерана» в Facebook

Люди откликнулись, постепенно начали переводить деньги, даже местные власти пообещали к концу недели помочь с решением проблемы ветерана. Суммы должно было хватить на ремонт и восстановление стены, но успели собрать только 17 тысяч, а спустя неделю Голованов умер, так и не дождавшись обещанного ремонта.

К решению проблемы подключался и глава администрации села Михайловка Олег Пензештадлер. После проверки выяснилось, что в доме никто не живет на протяжении трех лет, но, по словам родственников, пенсионер находился в доме почти все время, кроме зимы, когда его забирали внуки.

Как бы не уговаривали близкие Голованова остаться у них, пенсионер все равно уходил в свой обветшалый дом, но последние часы жизни Александр Голованов провел со своими родственниками.

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