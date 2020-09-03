Спрос на отдых в Крыму в сентябре бьет прошлогодние рекорды

Сентябрь по заполняемости курортов стал четвертым месяцем лета Фото: Михаил ПАТЛИС

В этом году спрос на отдых в Крыму в сентябре сравнялся с показателями лета. Туроператоры фиксируют рост продаж на 30-40% в сравнении с «бархатным» сезоном прошлого года - на первый месяц осени продано до 80% туров.

Как сообщает «Вестник АТОР», продажи «Интуриста» на осень опережают прошлогодние показатели на 30%, «АЛЕАН» фиксирует рост в сравнении с прошлым годом на 45% в сентябре и 134% в октябре. Причем большинство бронирований приходится до 20 сентября, что участники рынка связывают с возможностью введения режима изоляции и карантина из-за коронавируса.

Также до этой даты на полуострове будут преобладать летние температуры воздуха и воды. Поэтому спрос сохраняется на пляжный отдых в Большой Ялте и Большой Алуште, а также на Западном побережье и курортах Феодосии.

Октябрьский всплеск интереса к Крыму продиктован программой поддержки внутреннего туризма с возвратом части потраченной на отдых суммы. По информации Минкурортов РК, за неделю акции крымские объекты размещения продали более 1125 путевок, выведя полуостров в одно из самых популярных направлений туристического кешбэка. На октябрь высокий спрос на экскурсионные туры и отели Южного берега Крыма.

Преимуществом отдыха осенью является стоимость туров. Так «Интурист» продает недельный тур на двоих с перелетом из Москвы в сентябре начинается от 24 734 рубля, в октябре - от 20 737 рублей. «АЛЕАН» предлагает 10 дней в сентябре в отеле «Ялта Интурист» на двоих по системе «все включено» за 137 тысяч рублей. Путевка на 10 дней в санатории «Полтава-Крым» вначале октября обойдется в 116 тысяч.

До октября температуры воды и воздуха будут в летнем диапазоне Фото: Михаил ПАТЛИС

Напомним, столица Крыма - Симферополь - вошла в число самых популярных авианаправлений на «бархатный» сезон у россиян. Стоимость билетов на самолет в крымском направлении в сентябре-октябре оказалась ниже прошлогодних на 10-25%.

В этом году Крым в сентябре по популярности не уступает августу, и бронирование идет на уровне 90% номеров. Если эпидемическая ситуация не подведет, «бархатный» сезон по заполняемости будет одним из лучших для отельного сектора полуострова.

За два летних месяца Крым посетили более 3,5 миллиона туристов. Заполняемость объектов размещения составила около 80%.

- На сегодняшний день мы бьем рекорды по посещениям туристов. Такого сезона мало кто помнит, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Очень многие туристы в этом году побывали в Крыму впервые или впервые за много лет.

В августе доля отдыхающих, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту составила 70,2%. Авиасообщением прибыли 25%, по железной дороге - 4,5% и менее 1% - через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.

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