Мать умершей в 2017 году девочки из Крыма просит помощи у Стивена Сигала

Стивен Сигал приехал в Крым 5 сентября. Фото: пресс-служба главы РК.

В конце прошлой недели Крым облетела новость о визите на полуостров голливудского актера и мастер восточных единоборств Стивена Сигала. И пока одни обсуждали в социальных сетях причины, по которым актер мог приехать на полуостров, Татьяна Крылова решила написать Сигалу письмо.

«Уважаемый Стивен Сигал, пишу вам крик о помощи! Я живу в Крыму, в Бельбекской долине. В 2017 году умерла наша маленькая дочь по вине медицинской организации – амбулатории села Соколиное. После смерти ребенка вот уже три года длится уголовное дело, в ходе которого были выявлены многочисленные нарушения в системе здравоохранения нашего региона и по отношении к моему ребенку особенно. Под угрозой были тысячи детей. Ничего не довели до конца, виновные не наказаны и даже не отстранены от занимаемой должности. Ребенок - это самое дорогое, что есть у человека, это будущее, которого нас лишили. Так как вы посетили Крым, просим вас, во имя справедливости, помочь обратить внимание наших властей на ключевые для нашей жизни проблемы, потому что иного способа уже не осталось» - говорится в письме, которое было отправлено на адрес Сигала в Лос-Анджелесе.

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В сентябре 2017 года в семье Татьяны и Андрея Крыловых случилось горе - умерла их трехмесячная дочь. Это был шок, ведь врачи уверяли, что ребенок здоров.

Когда мать Полины вызвала «скорую помощь», врачи отказались госпитализировать девочку, мотивируя это тем, что у нее нет температуры. 1 сентября 2017 года ребенок не проснулся.

Желая добиться справедливости, семья обращалась с заявлениями в Минздрав Крыма, Прокуратуру, Следком республики. Но уже три года правоохранители не могут поставить точку в этом деле.

- Не было и дня, когда мы куда-то не обращались, - говорит Татьяна Крылова. – Было возбуждено несколько уголовных дел по факту смерти ребенка и подлогу медицинских документов. Но уже прошло 3 года, а дело дальше не продвигается.

Адвокат семьи Крыловых Денис Руднев рассказывает, что решение Татьяны обратиться за помощью к голливудскому актеру он поддержал:

- Дело, по сути, не продвигается, но мы пытаемся наполнить его новым содержанием. Татьяна и Андрей писали в различные инстанции, но никаких проверок они не провели. Решение написать Сигалу я сразу поддержал. А почему бы нет?

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