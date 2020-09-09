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Политика

В Крыму ответили на идею запрещенного меджлиса взорвать парламент республики

Уничтожение Совмина и Госсовета, считают на Украине, могло изменить ход исторических событий
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Некоторые представители этой организации вбрасывают разные идеи, которые являются абсолютно нежизнеспособными, считает эксперт

Некоторые представители этой организации вбрасывают разные идеи, которые являются абсолютно нежизнеспособными, считает эксперт

Фото: Архив "КП"

Идея одного из представителей запрещенного в РФ судом меджлиса господина Умерова о том, что украинские силовики должны были уничтожить здание Совета министров и Госсовета говорит о его непонимании истории Крыма. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Денис Батурин.

Ранее один из лидеров запрещенного меджлиса заявил, что для того, чтобы сохранить украинскую власть на полуострове Киев должен был взорвать здания Совета министров и парламента Крыма во время событий 2014 года, когда внутри находились вежливые люди.

- Некоторые представители этой организации вбрасывают разные идеи, которые являются абсолютно нежизнеспособными. Они просто думают, что сумеют повернуть ход истории вспять, поэтому и раскидывают пустыми угрозами, - отмечает эксперт.

Политолог напомнил, что шесть лет назад у лидеров организации тоже было антигосударственное поведение, поэтому и в отношении России они не смогли вести иную политику.

- Эти люди просто не понимают, что их угрозы ни коем образом на нашу республику повлиять не могут, - говорит Батурин.

По мнению эксперта, несмотря на то, что Россия является федерацией, она имеет жесткую властную вертикаль через федеральные ведомства, которые призваны наблюдать за национальным миром и спокойствием в любом регионе страны, поэтому политическое будущее меджлиса было никаким образом не совместимо с таким государством.

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