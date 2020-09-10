Приставали к девочкам: Крымские татары устроили самосуд над группой чеченцев

Чеченцы были вынуждены покинуть микрорайон из-за своего поведения Фото: Елена КОСТРЫКИНА

В столице Крыма - Симферополе - произошел необычный конфликт. В микрорайоне Марьино, который считается местом компактного проживания крымских татар, поселились десять уроженцев Республики Чечня. Здесь они арендовали дом и нашли работу на стройке. Но уже через месяц всей честной компании пришлось покинуть пределы микрорайона, причем не по своему желанию.

- Неспокойные ребята были, приставали к несовершеннолетним дочкам наших односельчан, - рассказывает КП-Крым местный житель Айдер.

Марьино в плотную граничит с Симферополем. Фото: yandex.ru

Во время очередного из таких «приставаний» один из мужчин проявил недвусмысленные знаки внимания к девочке-подростку из религиозной семьи крымских татар. Это и стало спусковым крючком для начала конфликта.

- Отец девочки созвал больше ста своих товарищей, и они пошли к дому, который арендовали чеченцы. Драки не было, просто их припугнули и сказали уехать из Марьино, - говорит другой местный житель микрорайона, отказавшийся назвать свое имя.

Для пущей верности, чтобы уроженцы Чечни не соблазнились вернуться, их вместе с вещами погрузили в грузовичок и довезли до ближайшей остановки. Говорят, что для этого специально выбрали транспорт, которым возят баранов для продажи на рынках.

- Для крымских татар оскорбление женщины, а тем более родной дочери - удар по чести и достоинству. Так что ничего удивительного в таком конфликте нет, - говорит «Комсомолке» еще один житель Марьино, не участвовавший в сходе.

В пресс-службе МВД по РК при этом сообщили, что никто из участников конфликта не обращался в правоохранительные органы. Источник КП в силовых структурах республики также подтвердил, что конфликт был, но ни одна из сторон не стала писать заявление в полицию.

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