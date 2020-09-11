Эксперт: «Киев никогда не пойдет на военный захват Крыма»

Высказывания украинской верхушки по поводу "захвата Крыма" воспринимаются как спекуляции Фото: Архив "КП"

Украина не пойдет на военный захват Крыма, поскольку на это не способна действующая власть. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины в 2014 году, призвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского пойти в наступление на Крым. Турчинов заявил, что у «президента Зеленского есть все инструменты, в том числе и армия». Политик добавил что Крым был потерян Киевом из-за «деятелей, которые разоружали армию, которые уничтожали украинскую оборону».

- На сегодняшний день мы наблюдаем на Украине процесс перекладывания ответственности за тот факт, что Крым уже шесть лет в составе РФ. Причем действующая власть обвиняет в этом прошлую, а прошлая перекладывает ответственность на настоящую. Но Украине не нужно искать виноватых. Крым в любом случае стал бы частью РФ после всего того, что произошло на Украине после госпереворота. Какая-то попытка военного удержания полуострова стала бы трагедией для украинского государства, - заявил политолог.

По его словам, «нынешнее руководство не способно на военный захват».

- Думаю, на это не пойдет и будущая власть. Позиция такая в виде спекуляций, конечно, будет звучать, - отметил Владислав Ганжара.

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