«Попытка наказать крымчан за их выбор»: Аксенов высказался о водной блокаде полуострова

Центральная часть Крыма испытывает в этом году небывалую засуху.
Фото: Михаил ПАТЛИС
Решение перекрыть Северо-Крымский канал и оставить жителей полуострова без воды – это попытка украинских властей наказать жителей республики за их свободный выбор на референдуме 2014 года. Так глава региона Сергей Аксенов прокомментировал оценку Министерством внутренних дел РФ водной блокады Крыма.
- Полностью разделяю оценку, которую МИД России дал водной блокаде Крыма со стороны Украины: это попытка Киева наказать крымчан за свободный выбор и нарушение украинской властью международных правозащитных документов, участником которых является эта страна, - сказал Аксенов.
Ранее официальный представитель МИД страны Мария Захарова заявила, что решение киевских властей лишить жителей полуострова питьевой воды является нарушением ряда международных договоров.
- Выскажу свою точку зрения. Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление, - добавил Сергей Аксенов.
По словам главы республики, такие действия властей Украины можно расценивать как экоцид, государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу.
- И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека, - подчеркнул он и заключил, что против организаторов водной блокады в России должны быть возбуждены уголовные дела, которые могут привести и международному трибуналу.
Напомним, что в 2014 году Киев прекратил поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. От таких действий жители республики понеси колоссальные убытки: часть сельскохозяйственных предприятий были вынуждены закрыться, а водохранилища полуострова стали регулярно пересыхать. Это привело к дефициту воды, который сегодня вылился в почасовую подачу жизненно важного ресурса жителям центральной части Крыма.
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