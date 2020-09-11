«Попытка наказать крымчан за их выбор»: Аксенов высказался о водной блокаде полуострова

Центральная часть Крыма испытывает в этом году небывалую засуху. Фото: Михаил ПАТЛИС

Решение перекрыть Северо-Крымский канал и оставить жителей полуострова без воды – это попытка украинских властей наказать жителей республики за их свободный выбор на референдуме 2014 года. Так глава региона Сергей Аксенов прокомментировал оценку Министерством внутренних дел РФ водной блокады Крыма.

- Полностью разделяю оценку, которую МИД России дал водной блокаде Крыма со стороны Украины: это попытка Киева наказать крымчан за свободный выбор и нарушение украинской властью международных правозащитных документов, участником которых является эта страна, - сказал Аксенов.

Ранее официальный представитель МИД страны Мария Захарова заявила, что решение киевских властей лишить жителей полуострова питьевой воды является нарушением ряда международных договоров.

- Выскажу свою точку зрения. Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление, - добавил Сергей Аксенов.

По словам главы республики, такие действия властей Украины можно расценивать как экоцид, государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу.

- И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека, - подчеркнул он и заключил, что против организаторов водной блокады в России должны быть возбуждены уголовные дела, которые могут привести и международному трибуналу.

Напомним, что в 2014 году Киев прекратил поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. От таких действий жители республики понеси колоссальные убытки: часть сельскохозяйственных предприятий были вынуждены закрыться, а водохранилища полуострова стали регулярно пересыхать. Это привело к дефициту воды, который сегодня вылился в почасовую подачу жизненно важного ресурса жителям центральной части Крыма.

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