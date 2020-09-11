Бочки на руль и поехал: Семиклассник из Симферополя развозит на велосипеде воду пенсионерам

Кирилл в основном ездит на велосипеде. Фото: кадр из видео "КрымГоворит"/ "Вконтакте"

Для жителей Симферополя и Симферопольского района настали непростые времена - засуха вынудила власти ввести графики подачи воды населению. Теперь людям приходится набирать воду в тазики и ведра, и если понадобиться - брать ее в специальных бочках, которые установлены в жилых кварталах.

Чтобы помочь пожилым людям и инвалидам, накануне в Крыму был объявлен набор волонтеров, которые будут приносить жизненно важный ресурс в дома нуждающихся. Но 12-летний Кирилл Коптев не стал ждать, когда начнут формировать волонтерские группы и сам вызвался на помощь.

- Стать волонтером мне захотелось еще до карантина. Я живу в микрорайоне Пневматика, мы с родителями часто ходим в лес рядом с нашим домом. В марте мы вышли на природу, а там так много мусора! Захотелось провести субботник. Я разместил объявление в соцсетях, нашлось всего два человека, которые захотели мне помочь, - рассказывает КП-Крым Кирилл.

В марте Кирилл организовал субботник на Пневматике. Фото: личная страница в соцсетях

Уже во время карантина по коронавирусу семиклассник захотел помогать нуждающимся и развозить им продукты. Но не смог - несовершеннолетние должны были сидеть по домам.

Теперь же, когда изоляция закончена, у парня появилась такая возможность. Каждый день Кирилл садится на велосипед, набирает две баклажки воды, стучится в квартиры и отдает ее тем, кто больше всего нуждается в помощи.

- Ребята-волонтеры, с которыми я работаю, намного старше меня. У них есть машина. Часто мы ездим с ними. Активисты собирают адреса заранее, да и на авто можно завезти больше бутылок с водой. Если я один, то езжу по городу на велосипеде, стучу в квартиры, отдаю воду бабушкам и дедушкам. Они часто спрашивают, должны ли они мне что-то за это. Я всегда отвечаю, что делаю это просто так, - говорит юный тимуровец.

Крилл Коптев. Фото: личная страница "Вконтакте"

Много средств на волонтерство не уходит. Воду Кирилл и его товарищи набирают в общественных баках, которые разместили власти в жилом секторе. Маски и перчатки, конечно, Кириллу покупают родители. Помощь ребята оказывают с соблюдением всех мер безопасности.

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