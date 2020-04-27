2020-04-27T12:50:54+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы не занимаемся бесплатной доставкой еды»: Как устроена работа волонтеров Крыма

Помощь в самоизоляции люди часто путают с благотворительностью
Надежда ДАЦЮК
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Часто волонтеры помогают продуктами многодетным семьям. Фото: "Добро мира - волонтеры Крыма"Часто волонтеры помогают продуктами многодетным семьям. Фото: "Добро мира - волонтеры Крыма"
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Пандемия коронавируса оставила без работы немало крымчан. Несладко приходится и пенсионерам. Поэтому в этот нелегкий период люди как никогда рассчитывают на помощь волонтеров.

Глава благотворительной организации «Добро мира – волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич несколько недель назад стала руководителем волонтеров оперативного штаба Киевского района Симферополя по федеральной программе «Мы вместе».

- У нас в команде работает 180 человек. Такого количества людей хватает, чтобы мы оказывали помощь нуждающимся. В общей сложности по Крыму зарегистрировано больше тысячи волонтеров. Мы работаем в штабе три недели, на нашу горячую линию (+7 978 910 50 22) поступило около 12 тысяч звонков и 4 тысячи выездов мы сделали, - рассказывает КП-Крым Петрусевич.

Активисты соблюдают все меры предосторожности - носят маски и измеряют температуру перед выездом к самоизолированным. Фото: "Добро мира - волонтеры Крыма"

Активисты соблюдают все меры предосторожности - носят маски и измеряют температуру перед выездом к самоизолированным. Фото: "Добро мира - волонтеры Крыма"

По ее словам, чаще всего за помощью обращаются пенсионеры, которым нужно купить продукты. Многие из них хотят получить продуктовые наборы бесплатно.

- К сожалению, некоторые путают цель акции. Мы помогаем людям самоизолироваться. Это не бесплатная доставка продуктов. Волонтеры приезжают домой к пожилым людям, соблюдая все нормы безопасности. На расстоянии вытянутой руки они берут у пенсионера список необходимых покупок или рецепт на лекарства, берут деньги, покупают необходимое и приносят вместе со сдачей, - объясняет волонтер.

Все активисты проходят подготовку, они обеспечены средствами защиты - одноразовыми масками, перчатками и антисептиками. Перед каждым выездом у всех измеряют температуру.

Кроме помощи самоизолированным, продолжает работу организация «Добро мира – волонтеры Крыма». Волонтеры раздают продуктовые наборы тем, кто сейчас не может обеспечить себя.

Пенсионеры часто оказываются в трудном положении не только из-за вируса. Фото: "Добро мира - волонтеры Крыма"

Пенсионеры часто оказываются в трудном положении не только из-за вируса. Фото: "Добро мира - волонтеры Крыма"

- Мы раздали несколько сотен продуктовых наборов. Обращений из-за ситуации с коронавирусом стало намного больше. Продуктовые наборы мы обычно формируем из 15 позиций. В основном это крупы, каши, консервы, печенье, сахар, подсолнечное масло, мука, - рассказывает о своей работе Петрусевич.

Активистка отмечает, что большую поддержку оказывают частные предприниматели. Они привозят продукты, многоразовые медицинские маски.

Недавно крымские волонтеры ввели ноу-хау из Канады для помощи врачам – изготовили на 3d-принтерах крепление, которое позволяет не натирать лицо при многочасовом использовании медицинских масок.

- Интернет облетела новость о ребенке из Америки, который придумал печатать на 3д-принтере приспособление для крепежа масок и Крым моментально подхватил эту идею. Мы повторили эти макеты, передали врачам. Медики сказали, что это очень удобный вариант. Мы уже раздали почти 5 тысяч таких изобретений по всему Крыму, - делится Петрусевич.

Вот такие приспособления облегчают ношение масок. Фото: "Добро мира - волонтеры Крыма"

Вот такие приспособления облегчают ношение масок. Фото: "Добро мира - волонтеры Крыма"

КАК ПОМОЧЬ ВОЛОНТЕРАМ

Крымские активисты сейчас нуждаются в многоразовых масках, антисептиках и любых пожертвованиях. Все средства, которые получают волонтеры, идут на покупку продуктов. Если вы хотите помочь активистам - звоните по номеру 8 (978) 735 38 53.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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