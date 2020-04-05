Волонтеры в Крыму в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо

В Крыму до 14 апреля всем пожилым гражданам старше 65 лет, а также людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, предписано соблюдать режим самоизоляции. Как быть одиноким старикам, которые не имеют возможности выйти на улицу? К счастью, на такой случай сформирован волонтерский корпус. Как работают волонтеры в Крыму в период пандемии коронавируса, узнавала «Комсомолка».

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ, ГДЕ ПРИНИМАЮТ

Все добровольцы обязательно регистрируются на федеральном портале https://мывместе2020.рф/.

- Проходят обучение, связываются с нами, приезжают в штаб для участия в выездах по адресам граждан, - рассказал КП-Крым руководитель республиканского волонтерского штаба Артем Малов.

Уже в штабе им выдают удостоверения от Госкомитета молодежной политики РК, которые позволяют свободно передвигаться по региону в режиме всеобщей самоизоляции.

КАК КОНТРОЛИРУЮТ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОЛОНТЕРОВ

- Волонтеры каждое утро измеряют температуру и заносят данные в журнал, - объясняет пресс-секретарь ОНФ в Республике Крым Андрей Вьюшин. - Если температура повышенная или имеются другие признаки ОРВИ, волонтер не участвует в работе. Перед каждым выходом проводится инструктаж - дезинфекция рук, выдача одноразовых масок и медицинских перчаток. Чихать на продукты или трогать их грязными руками никто не будет, наши волонтеры - ответственные люди, которые хотят помочь крымчанам.

Руководитель регионального штаба Артем Малов подчеркивает, что перед каждым выездом добровольцы проходят инструктаж по соблюдению мер профилактики коронавируса. Затем формируются группы по 2-3 человека, по числу владельцев личного транспорта. И далее на автомобилях волонтеры выезжают к гражданам.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОМОЩЬ

В Крыму работает три телефона горячих линий для подачи заявок

8 (800) 200 34 11 – всероссийская линия, созданная по инициативе ОНФ и волонтеров-медиков. Принимаются заявки со всех регионов России.

+79789105022 и +79789105044 – телефоны крымского волонтерского штаба, только для жителей полуострова.

Также можно оставлять заявки в мобильном приложении ОНФ.Помощь (бесплатно в Google Play и AppStore).

Все заявки обрабатывают члены волонтерских штабов, которые работают по всему Крыму. Работа координируется Госкомитетом молодежной политики РК в тесном сотрудничестве с ОНФ.

ПРОЦЕСС ПОКУПКИ. СТРАХОВКА ОТ МОШЕННИЧЕСТВА.

По словам руководителя регионального штаба Артема Малова, каждой принятой заявке присваивают уникальный номер.

- Этот номер знает волонтер и знает заказчик. Номер заявки – это кодовое слово, которые называет доброволец, когда приходит к человеку. И уже появляется доверие, - отмечает Малов.

Волонтеры покупают не только продукты, но и лекарства. Фото: пресс-служба ОНФ

Чаще всего волонтеров вызывают для покупки продуктов и лекарств. Финансирования у волонтеров нет, покупают все на средства заявителя.

- Гражданин может дать наличные средства, перевести на карту. Дает список продуктов. Волонтер идет, покупает, проверяет срок годности, чтобы все соответствовало. Если чего-то нет или возможна замена – созваниваемся с гражданином, согласовываем, делаем закупку и возвращаемся, - рассказывает руководитель штаба.

Когда нужны рецептурные препараты, то обычно гражданин просто выдает волонтеру на руки рецепт или копию рецепта.

- Лекарства покупали, в том числе инсулин доставляли. Отдают рецепт, волонтер с ним идет в аптеку, - говорит Артем Малов.

Чтобы избежать обвинений в мошенничестве, процесс передачи покупок, возврат денег снимают на видео, фотографируют. Кроме того, получатель делает отметку в бланке заявки.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

Один из крымских нефтетрейдеров снизил цену бензина для волонтеров. Каждый литр – на 10 рублей дешевле. На заправке нужно предъявить удостоверение.

Есть бизнесмены, которые поставляют в штабы обеды, потому что координаторы работают круглыми сутками.

Также волонтерам поставляют маски, а мобильные операторы помогают в создании колл-центров.

Звонки на горячие линии для заявителей – бесплатные.

КОНКРЕТНО

В настоящее время в Крыму зарегистрировано порядка 1000 волонтеров. Количество зарегистрированных людей, как и количество звонков возрастает с каждым днем.

В частности, на горячую линию ОНФ и республиканские горячие линии поступило за полторы недели 2552 звонка, из них 717 заявок о конкретной помощи взяли в работу, уже отработано 544 заявки.

СКАЗАНО

Алла ВЕРТИНСКАЯ, руководитель крымского исполкома ОНФ:

- Мы призываем граждан находиться на самоизоляции и лишний раз не выходить из дома, этим вы поможете сохранить жизнь и себе, и своим близким, и окружающим. Наши волонтеры всегда готовы помочь одиноким пожилым и маломобильным людям, принести продукты питания и лекарства. Обращайтесь и берегите себя.

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