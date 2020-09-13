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Политика

В Крыму ответили на протест Украины по поводу выборов на полуострове

На заявления Украины западные страны обращают внимания меньше, чем Россия
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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На заявления Украины западные страны обращают внимания меньше, чем Россия.

На заявления Украины западные страны обращают внимания меньше, чем Россия.

Фото: Архив "КП"

В Крыму придается очень большое значение заявлениям другого государства, занимающего враждебную политику по отношению к России. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла, комментируя протест Киева по поводу прошедших в республике выборов.

Ранее Министерство иностранных дел Украины осудило проведение выборов в Крыму и Севастополе. Помимо этого, Киев призвал расширить санкции против России.

- Почему мы обращаем внимание на заявление другого государства, причем занимающего враждебную политику по отношению к нам, по поводу сугубо внутренних дел – выборов на своей собственной территории, - отмечает Джаралла.

По его словам, подобного рода заявлениям со стороны Украины придается слишком большое значение, чем они того стоят.

- Мы обращаем на это внимания больше, чем представители западных стран, к которым взывает марионеточный министр иностранных дел, - подытожил политолог.

Напомним, в Севастополе проходят выборы губернатора. За право занимать эту должность борются шесть кандидатов. Помимо этого, местные жители выбирают депутата в региональное законодательство и депутатов двух муниципалитетах.

В Крыму же выбирается депутат в парламент республики, место которого освободилось после того, как один начал свою деятельность в исполнительном органе власти полуострова.

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