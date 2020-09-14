Ударили камнем по голове: В Крыму умер знаменитый диджей из Москвы

Сергей был на гастролях в Крыму, снимал жилье в Евпатории. Фото: instagram / mr.basic.music

В Крыму скончался российский диджей Сергей Бабин (Basic). Артист приехал на полуостров в рамках гастрольного тура, но вместо благодарной публики нарвался на группу преступников.

- Сергей приехал в Крым на гастроли, снимал со своей командой дом. Произошел конфликт с соседями, который позже перерос в драку. Кто-то ударил Сережу камнем по голове, и мой муж попал в евпаторийскую больницу в тяжелом состоянии, - рассказывает КП-Крым супруга Сергея Алена Моисеева.

По ее словам, у Сергея была черепно-мозговая травма, его ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Супруга хотела перевезти мужа в Москву для проведения операции, но его состояние не позволило этого сделать.

Несмотря на усилия врачей, музыкант скончался, ему было 36 лет. У Сергея осталась маленькая дочь.

- Самый лучший папа в мире! Я не знаю, как сказать Полине, что его больше нет. Прости за все, любим тебя очень, - такая запись появилась на странице Алены Моисеевой в соцсетях.

Сергей Бабин родился в Орске (Оренбургская область), позже он стал известным в музыкальной среде и переехал в Москву.

В пресс-службе МВД по РК сообщили, что было возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 118 УК РФ) - причинение телесных повреждений по неосторожности. По данным МВД, подозреваемых в нападении на музыканта задержали.

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